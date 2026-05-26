Люксову парасолю за 19 тисяч гривень продають в Україні: чим вона особлива, що стільки коштує (відео)

Коментатори жартують через незвичний дизайн та вартість

В Україні продають люксову парасольку-кастет за понад 19 тисяч гривень. Золото, Swarovski та анімалістичний принт у кольорах зебри зсередини парасольки вразив українців.

Як повідомила авторка відео Тетяна Мазур, це парасолька-тростина з ручкою у формі кастета від італійського бренду Walking sticks. Це виробник, який понад 30 років спеціалізується на створенні ексклюзивних подарунків — парасоль та тростин ручної роботи.

Знайти на сайті виробника саме цю парасолю не вдалось, але є зі срібною ручкою та повністю чорна. Виробник заявляє, що діаметр парасолі у відкритім вигляді — 100 см, а ручка зроблена з порошковим мармуровим покриттям та сріблом 925 проби.

Раніше парасолька коштувала трохи дешевше — понад 17 тисяч гривень. Вочевидь, ціна може мінятися через курс. Парасолька подібного типу на оригінальному сайті коштує 249,99 євро (майже 13 тисяч грн), але дизайн стриманіший.

Подібна парасолька на сайті Walking sticks/ Скриншот

Українці вже порекомендували в коментарях продавати такі парасольки біля Верховної ради, мовляв, там люблять такі розкішні речі. Інші коментатори жартували, що з такою парасолею "і в дощ, і в бійку" та порівнювали ціну із машиною.

Коментарі до відео/ Скриншот

Раніше "Телеграф" розповідав, що Олександр Усик виходив перед боєм з Ріко Верховеном в дорогому годиннику "Ролекс". Його вартість близько 80 тисяч євро (приблизно 4,1 млн грн).