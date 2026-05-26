Люксову парасолю за 19 тисяч гривень продають в Україні: чим вона особлива, що стільки коштує (відео)
Коментатори жартують через незвичний дизайн та вартість
В Україні продають люксову парасольку-кастет за понад 19 тисяч гривень. Золото, Swarovski та анімалістичний принт у кольорах зебри зсередини парасольки вразив українців.
Як повідомила авторка відео Тетяна Мазур, це парасолька-тростина з ручкою у формі кастета від італійського бренду Walking sticks. Це виробник, який понад 30 років спеціалізується на створенні ексклюзивних подарунків — парасоль та тростин ручної роботи.
Знайти на сайті виробника саме цю парасолю не вдалось, але є зі срібною ручкою та повністю чорна. Виробник заявляє, що діаметр парасолі у відкритім вигляді — 100 см, а ручка зроблена з порошковим мармуровим покриттям та сріблом 925 проби.
Раніше парасолька коштувала трохи дешевше — понад 17 тисяч гривень. Вочевидь, ціна може мінятися через курс. Парасолька подібного типу на оригінальному сайті коштує 249,99 євро (майже 13 тисяч грн), але дизайн стриманіший.
Українці вже порекомендували в коментарях продавати такі парасольки біля Верховної ради, мовляв, там люблять такі розкішні речі. Інші коментатори жартували, що з такою парасолею "і в дощ, і в бійку" та порівнювали ціну із машиною.
