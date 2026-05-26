"Краще в наметі жити". Стан найдешевшої квартири в Одесі нажахав українців (фото)

Питання не тільки до ремонту у приміщеннях

В Одесі не завжди оренда житла коштує захмарні гроші. Однак до варіантів подешевше є чимало питань. У мережі вже показали одну з таких квартир.

Фото житла з оголошення опублікували місцеві канали. Квартиру здають за 3 тисячі грн, але умови жахливі.

На фото видно, що кімнати не просто брудні, вони сильно захламлені та потребують ремонту. Хоча житло й має кілька спальних місць, однак ймовірніше їх прийдеться ділити з тарганами чи іншими шкідниками. Адже, враховуючи стан приміщень, навряд чи там ніхто не завівся.

Квартира в Одесі за 3 тисячі грн

Як виглядає кухня у квартирі

Як виглядає вітальня у квартирі

Одна з кімнат у квартирі

Як виглядає кухня в квартирі

Стан ванної кімнати

Як виглядає спальня в квартирі

Оренда квартири в Одесі

Цікаво, що в оголошені вказано комісію рієлтора 50%, тобто 1500 грн. Окрім того, прийдеться заплатити ще й за останній місяць проживання, загальна сума вийде десь 7500 грн. Втім роботи орендарям буде чимало, адже вичистити та вимити це житло за один день навряд чи вийде.

В коментарях користувачі були здивовані таким оголошенням та житлом. Чимало людей писало, що квартира просто жах, або те, що її краще привести в порядок, а потім здавати в оренду. Люди зазначали:

Я за 3000 краще в наметі на пляжі житиму.

Я сподіваюся, це жарт.

Лакшері.

