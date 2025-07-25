У Запоріжжі помітили рідкісне хиже пташеня. Ці птахи все частіше оселяються в містах (фото)

Пташка мала типовий "погляд хижака"

У Запоріжжі просто посеред двору помітили хиже пташеня. Молодий хижак, ймовірно боривітер, сидів поруч із машиною.

Фото птаха зробила кореспондентка "Телеграфа". Пташеня відлетіло після "фотосесії". Ймовірно, пташка ще тільки вчилася літати та присіла відпочити під захистом автівки.

Пташеня присіло відпочити на пісочок

Ми ідентифікували птаха як боривітра (Falco tinnunculus), інша назва — пустельга, представника родини соколиних. На це вказує колір оперення — рудувате з чорними плямами, довгий хвіст та загострені крила. Також пташеня має великі виразні очі та типовий "погляд хижака".

Чому боривітра все частіше можна зустріти в містах

Раніше орнітолог Василь Костюшин розповів "Телеграфу", що боривітри зараз активно заселяють урбанізовані території. Основна причина — наявність кормової бази. У місті для боривітра вистачає і дрібних гризунів, і дрібних птахів.

Боривітер полює на дрібних гризунів та птахів

Боривітри добре пристосовуються до умов міського середовища. Замість природних скель — багатоповерхівки. А замість степових мишей — міські гризуни чи пташки, які розвелися у великій кількості у дворах.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи справді в городах України стає менше горобців. Багато хто сприймає це як тривожний сигнал про погіршення екологічної ситуації.