Відео з птахом у соцмережі заплутало користувачів: можливо це був символ України

Цей літун селиться зазвичай у містах

Киянка показала у Threads відео птаха, який літає біля її будинку під дахом і, за її словами, полює на ворон. Користувачі почали сперечатися, що саме за птах потрапив у кадр і чи справді він поводиться так, як описала авторка.

Відповідне відео можна побачити у дописі українки під ніком "usenko_o". На відео птаха можна роздивитися доволі чітко, адже він підлетів близько.

Більшість користувачів припустили, що на відео — Боривітер звичайний. Це міський хижий птах, який часто зустрічається в містах.

Водночас не всі погодилися з такою версією. Деякі користувачі написали, що боривітер зазвичай не полює на ворон.

У коментарях також зазначили, що боривітер може впливати на міську екосистему, зокрема скорочувати кількість дрібних комахоїдних птахів, таких як стрижі та ластівки, які живуть у міській забудові.

Боривітер — що це за птах, чим живиться, де зимує та гніздиться

Боривітер звичайний (Falco tinnunculus) — хижий птах із родини соколів, який зустрічається в Україні як гніздовий, перелітний і частково зимуючий вид.

Це птах середнього розміру: довжина тіла 33–39 см, розмах крил до 80 см. Самці мають сіру голову та рудо-руте забарвлення спини, самиці більш руді з темними плямами. Хвіст у них з темними смугами, дзьоб короткий і вигнутий.

Боривітер поширений у Європі та Азії. В Україні його можна побачити майже по всій території, особливо біля відкритих просторів і в містах.

Гніздиться він у старих гніздах інших птахів, на деревах, будівлях або в норах.

Живиться боривітер переважно мишами, дрібними гризунами, ящірками та великими комахами. Це корисний птах, який допомагає контролювати чисельність шкідників.

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у червні показав нове татуювання. На його руці зображений боривітер, який став символом Маріуполя завдяки відомому панно мисткині Алли Горської.

Це панно частково було знищене під час російського вторгнення у 2022 році, і наразі його доля залишається невідомою.

Боривітер — сокіл, який отримав свою назву за уміння зависати на одному місці в повітрі, тримаючись проти вітру і переборюючи його. Боривітер — мозаїчне панно, яке створила геніальна українка Алла Горська у 1967 році … Під час облоги Маріуполя російськими військами частина панно була зруйнована вибухом. Боривітер Горської — як на мене, є одним з символів України. Нас бʼють, але ніколи не вбʼють. Бо ми переборюємо навіть вітер Дмитро Кулеба

