Українці штампують анекдоти про "АТБ": добірка смішних жартів для настрою
Гумор на тему відомих магазинів вже щільно увійшов до життя українців
Мережа супермаркетів "АТБ" за роки свого існування стала "народною". Популярність бренду виявилася настільки високою, що її увічнили навіть в анекдотах.
"Телеграф", посилаючись на видання Gazeta.ua, публікує жарти про "АТБ", які вигадали українці.
Наприклад, під час пандемії COVID-19 охоронці магазинів АТБ перевіряли температуру на вході до супермаркету.
Про це склали анекдот:
"У АТБ зламався термометр. На вході він просто цілує всіх покупців у лоб""
Також у народній творчості згадується робота мережі під час війни:
"Лізуть орки, їдуть танки — не гребе, Ми сьогодні знову йдемо в АТБ".
Під час атак на Курськ та Бєлгород українці почали вигадувати жарти про розширення мережі:
"Хтось знає, чи в Бєлгороді та Курську вже набирають касирів для АТБ?".
Багато анекдотів, де згадується улюблена мережа супермаркетів, присвячені повсякденному життю українців.
"Ти де працюєш?"
- Викладаю хімію
- У школі чи університеті?
-В АТБ".
І, звичайно, куди ж без класичного сімейного гумору про знаменитий салат "Оселедець під шубою":
"- Любий, я хочу шубу.
- Моє ти золото. Я теж!
Став варитися бурячок із картоплею,
а я — в АТБ за оселедцем".
