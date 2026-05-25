Зірвав півонії і отримав чималий штраф: ось чому він не мав цього робити

Прогулянка парком може обернутися протоколом

З початком сезону цвітіння півоній на вулицях українських міст дедалі частіше можна помітити людей з оберемками квітів. Однак такі дії є прямим порушенням законодавства, за яке передбачено адміністративну відповідальність.

Скільки доведеться заплати за знищення зелених насаджень

Стаття 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначає, яким буде покарання за знищення або пошкодження зелених насаджень або інших об’єктів озеленення в межах населених пунктів та за їх межами, що не віднесені до лісового фонду.

Зокрема, за знищення або пошкодження зелених насаджень, дерев, чагарників, газонів, квітників та інших об’єктів озеленення в межах населених пунктів, невжиття заходів для їх охорони, а також самовільне перенесення в інші місця під час забудови окремих ділянок, зайнятих об’єктами озеленення пошкодження дерев і чагарників за межами населених пунктів, що не віднесені до лісового фонду, або їх незаконна порубка — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 до 510 грн) і на посадових осіб або фізичних осіб — підприємців — від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 до 850 грн).

Зверніть увагу, що кущі півоній у парках, скверах та вздовж доріг є частиною міського благоустрою , тому їхнє зрізання розцінюється як псування майна громади. Окрім штрафу, правоохоронці або муніципальна варта можуть вимагати відшкодування збитків за кожну пошкоджену рослину, що розраховується за спеціальними тарифами комунальних служб . В результаті звичайний букет може обійтися у кілька тисяч гривень.

Півонії

