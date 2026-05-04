Колись його носив кожен восьмий: яке чоловіче ім'я втратило популярність в Україні з 30-х років

За 20 років воно різко "просіло" у рейтингу

Ще у 1930-х ім'я Іван було найпопулярнішим в Україні й здавалося беззаперечним лідером. Але вже за два десятиліття воно різко втратило позиції — і на це є ймовірні причини.

За даними платформи "Рідні", ним було названо 5145 чоловіків — це становило 12,4% населення. Втім, уже через два десятиліття ситуація змінилася: у 1950-х роках Іван опустився на сьоме місце в рейтингу, хоча загальна кількість носіїв імені навіть зросла до 11 335 осіб (5,4%).

Нині в Україні проживає понад 615 тисяч Іванів, і це ім’я залишається поширеним, особливо в західних і південних регіонах.

Чому ім’я Іван втратило популярність із 1930-х років

Ймовірно, на це вплинуло кілька ключових чинників:

Вплив радянської епохи . Однією з ключових причин стала радянська культурна політика. У період активної індустріалізації та урбанізації змінювалися соціальні орієнтири. Традиційні імена, зокрема Іван, почали асоціюватися із селом, "простотою" та минулим. Натомість популярності набували імена, що звучали більш "сучасно" або відповідали новій ідеології;

. Однією з ключових причин стала радянська культурна політика. У період активної індустріалізації та урбанізації змінювалися соціальні орієнтири. Традиційні імена, зокрема Іван, почали асоціюватися із селом, "простотою" та минулим. Натомість популярності набували імена, що звучали більш "сучасно" або відповідали новій ідеології; Нова мода на імена . У 1930–1950-х роках з’явився запит на новизну. Батьки дедалі частіше обирали рідкісні або незвичні імена, натхненні літературою, кіно чи політичними героями. Це природно відсунуло надзвичайно поширене ім’я Іван на нижчі позиції;

. У 1930–1950-х роках з’явився запит на новизну. Батьки дедалі частіше обирали рідкісні або незвичні імена, натхненні літературою, кіно чи політичними героями. Це природно відсунуло надзвичайно поширене ім’я Іван на нижчі позиції; Ефект "надмірної популярності". Іван століттями був одним із найуживаніших імен. Саме тому у ХХ столітті спрацював ефект "перенасичення": батьки почали уникати надто поширених варіантів, шукаючи індивідуальності для своїх дітей.

Що означає ім’я Іван

Ім’я має давнє походження: через церковнослов’янську та грецьку мови воно сягає давньоєврейського Йоханан (Yôḥānān) і означає "Бог змилувався", "Божа благодать" або "Божий дар".

Це ім’я стало універсальним для всієї Європи, набувши різних форм: John, Jean, Juan, Giovanni, Jan, Hans та багато інших. Воно об’єднує різні культури й епохи, залишаючись одним із найвідоміших у світі.

Попри тимчасову втрату популярності у XX столітті, Іван залишається символічним для української культури. В історичних реєстрах козаків XVII століття це ім’я було найпоширенішим, а серед його носіїв — чимало визначних діячів: від гетьманів до письменників, митців і науковців.

