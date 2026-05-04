Когда-то его носил каждый восьмой: какое мужское имя потеряло популярность в Украине с 30-х годов

За 20 лет оно резко "просело" в рейтинге

Еще в 1930-х имя Иван было самым популярным в Украине и казалось безоговорочным лидером. Но уже через два десятилетия оно резко потеряло позиции — и для этого есть вероятные причины.

По данным платформы "Рідні", им было названо 5145 мужчин — это составило 12,4% населения. Впрочем, уже два десятилетия спустя ситуация изменилась: в 1950-х годах Иван опустился на седьмое место в рейтинге, хотя общее количество носителей имени даже возросло до 11 335 человек (5,4%).

В настоящее время в Украине проживают более 615 тысяч Иванов, и это имя остается распространенным, особенно в западных и южных регионах.

Почему имя Иван потеряло популярность с 1930-х годов

Вероятно, на это повлияло несколько ключевых факторов:

. Одной из ключевых причин явилась советская культурная политика. В период активной индустриализации и урбанизации изменялись социальные ориентиры. Традиционные имена, в частности Иван, начали ассоциироваться с селом, простотой и прошлым. Вместо популярности приобретали имена, звучавшие более "современно" или соответствовавшие новой идеологии; Новая мода на имена . В 1930-1950-х годах появился запрос на новизну. Родители все чаще выбирали редкие или необычные имена, вдохновленные литературой, кино или политическими героями. Это естественно отодвинуло очень распространенное имя Иван на более низкие позиции;

. В 1930-1950-х годах появился запрос на новизну. Родители все чаще выбирали редкие или необычные имена, вдохновленные литературой, кино или политическими героями. Это естественно отодвинуло очень распространенное имя Иван на более низкие позиции; Эффект "чрезмерной популярности". Иван веками был одним из самых употребительных имен. Именно поэтому в ХХ веке сработал эффект "перенасыщения": родители стали избегать слишком распространенных вариантов в поисках индивидуальности для своих детей.

Что означает имя Иван

Имя имеет древнее происхождение: через церковнославянский и греческий языки оно восходит к древнееврейскому Йоханан (Yôḥānān) и означает "Бог помиловал", "Божья благодать" или "Божий дар".

Это имя стало универсальным для всей Европы, приобретя различные формы: John, Jean, Juan, Giovanni, Jan, Hans и многие другие. Оно объединяет разные культуры и эпохи, оставаясь одним из самых известных в мире.

Несмотря на временную утрату популярности в XX веке, Иван остается символическим для украинской культуры. В исторических реестрах казаков XVII века это имя было самым распространенным, а среди его носителей — немало выдающихся деятелей: от гетманов до писателей, художников и ученых.

