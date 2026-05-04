Ассоциируется с ругательством? Какое необычное имя носит украинка

Девушка сама в комментариях отвечала на шутки и вопросы

Пользователь Threads поделилась в сообщении своим необычным именем – Аполлинария. Пост быстро стал вирусным: пользователи начали массово рассказывать об именах, запуская своеобразный тренд в комментариях.

Среди самых обсуждаемых историй появилось сообщение с фото паспорта другой девушки под ником "byjorik", где рядом с именем было указано "Вия". Это вызвало волну реакций и шуток в сети.

Часть пользователей начала иронизировать над звучанием имени, в частности пишущий, что "главное — не выйти замуж за китайца с фамилией По". Другие шутили о сложности подсчета носителей: "Одна Вия, а две? Извините…". Сама автор с юмором подхватила обсуждение и ответила, что в таком случае будет "дві Вії".

В треде также спрашивали, как к ней обращаются дома — девушка ответила, что в семье используют ласковые формы "Виечка" и "Виюсик".

Некоторые пользователи отметили, что имя Вия считается традиционным в Латвии.

Особое внимание в обсуждении обратили и по фамилии девушки — Бужор. В комментариях написали, что оно происходит из молдавского языка и переводится как пионы.

