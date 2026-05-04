Забудьте про плями на дивані: цей "невбивний" колір став хітом 2026 року

Грейдж обирають дедалі більше покупців

Світ захлеснув новий трендовий колір для меблів. Через практичність до нього особливо варто придивитися сім’ям з дітьми та домашніми тваринами.

"Телеграф", посилаючись на сайт Okdiario, розповідає, який колір дивана зробить ваше житло стильним та практичним. Як пишуть журналісти, однією з найважливіших частин будинку є вітальня, де ми проводимо більшу частину часу. І в цій кімнаті центральною деталлю завжди залишається диван, тому вибір його відтінку — важливий крок на шляху створення затишку.

Визначитись з вибором допоможе новий тренд, який захоплює світ, — "ні сірий, ні бежевий" (Ni gris, ni beige, або просто Greige). Ця назва стильного кольору, який, як випливає з назви, знаходиться посередині між сірим і бежевим.

Які переваги кольору для дивану?

Колір Грейдж

По-перше, він нейтральний, а значить, не набридн з часом і впишеться в будь-який інтер’єр. По-друге, такий відтінок вкрай практичний, тому що на ньому не видно дрібних забруднень. Таким чином, дивани в кольорі грейж — відмінний вибір для сімей з дітьми та домашніми улюбленцями.

Як додають експерти, на додачу до практичного кольору можна підібрати матеріали, які відштовхують плями і шерсть, — тоді ваш диван стане практично "невбивним".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим замінити натяжні стелі.