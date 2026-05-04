Забудьте про плями на дивані: цей "невбивний" колір став хітом 2026 року

Денис Подставной
Собака на бежевому дивані. Фото Pixabay

Грейдж обирають дедалі більше покупців

Світ захлеснув новий трендовий колір для меблів. Через практичність до нього особливо варто придивитися сім’ям з дітьми та домашніми тваринами.

"Телеграф", посилаючись на сайт Okdiario, розповідає, який колір дивана зробить ваше житло стильним та практичним. Як пишуть журналісти, однією з найважливіших частин будинку є вітальня, де ми проводимо більшу частину часу. І в цій кімнаті центральною деталлю завжди залишається диван, тому вибір його відтінку — важливий крок на шляху створення затишку.

Визначитись з вибором допоможе новий тренд, який захоплює світ, — "ні сірий, ні бежевий" (Ni gris, ni beige, або просто Greige). Ця назва стильного кольору, який, як випливає з назви, знаходиться посередині між сірим і бежевим.

Які переваги кольору для дивану?

Колір Грейдж

По-перше, він нейтральний, а значить, не набридн з часом і впишеться в будь-який інтер’єр. По-друге, такий відтінок вкрай практичний, тому що на ньому не видно дрібних забруднень. Таким чином, дивани в кольорі грейж — відмінний вибір для сімей з дітьми та домашніми улюбленцями.

Як додають експерти, на додачу до практичного кольору можна підібрати матеріали, які відштовхують плями і шерсть, — тоді ваш диван стане практично "невбивним".

