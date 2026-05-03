Цей принт більше не вважають безсмачним: який тренд захоплює інтер’єри у 2026

Марина Бондаренко
Цей дизайн уникали роками. Фото Колаж "Телеграфу"

Його можна використовувати всюди, але треба знати міру

Тваринні принти знову набирають популярності в дизайні інтер’єрів. За словами дизайнерів, вони повертаються на тлі переходу від мінімалізму до більш теплих і виразних просторів, де більше уваги приділяють індивідуальності, текстурам і візуальним акцентам.

Як зазначають фахівці у "realsimple", зокрема дизайнерка Міранда Каллен з Inside Stories, інтерес до таких візерунків зростає через бажання додати інтер’єрам характеру без використання яскравих кольорів. Тваринний принт при цьому може працювати як акцент або як більш нейтральний елемент — залежно від відтінків і масштабу використання.

Дизайнери підкреслюють, що ключове правило — баланс. Принт не обов’язково має домінувати в просторі. Його часто використовують у вигляді невеликих деталей: подушок, пуфів або окремих крісел. У таких випадках він додає візуального інтересу, не перевантажуючи інтер’єр.

Приклад такого принту в дизайні кімнати. Фото: realsimple

Ще один аспект — текстура. Фахівці відзначають, що тваринні візерунки працюють не лише як декоративний малюнок, а й як спосіб додати глибини простору через матеріали та фактури.

Приклад використання тваринного малюнку на стіні. Фото: realsimple

Водночас тренд не обмежується лише дрібними акцентами. Деякі дизайнери допускають використання більш сміливих рішень — наприклад, килимів або шпалер із тваринним принтом, якщо це відповідає загальній концепції інтер’єру.

Килим із тваринним візерунком. Фото: realsimple

Теги:
#Мода #Інтер'єр #Принт