Забудьте о пятнах на диване: этот "неубиваемый" цвет стал хитом 2026 года

Грейдж выбирают все больше покупателей

Мир захлестнул новый трендовый цвет для мебели. Из-за практичности к нему особенно стоит присмотреться семьям с детьми и домашними животными.

"Телеграф", ссылаясь на сайт Okdiario, рассказывает, какой цвет дивана сделает ваше жилье стильным и практичным. Как пишут журналисты, одной из самых важных частей дома является гостиная, где мы проводим большую часть времени. И в этой комнате центральной деталью всегда остается диван, поэтому выбор его оттенка — важный шаг на пути к созданию уюта.

Определиться с выбором поможет новый тренд, захватывающий мир, — "ни серый, ни бежевый" (Ni gris, ni beige, или просто Greige). Это название стильного цвета, который, как следует из названия, находится ровно посередине между серым и бежевым.

Чем хорош цвет для дивана?

Цвет Грейдж

Во-первых, он нейтрален, а значит, не приестся со временем и впишется в любой интерьер. Во-вторых, такой оттенок крайне практичен, так как на нем не видно мелких загрязнений. Таким образом, диваны в цвете грейж — отличный выбор для семей с детьми и питомцами.

Как добавляют эксперты, вдобавок к практичному цвету можно подобрать материалы, которые отталкивают пятна и шерсть, — тогда ваш диван станет практически "неубиваемым".

