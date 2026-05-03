Сенсаційний улов: у лісовому болоті виловили зникаючу рибу

Ця зграйна риба дуже стійка до несприятливих умов

Українському рибалці вдалося зловити досить рідкісну рибу — золотого карася, який уже зник із багатьох річок нашої країни.

Відповідний пост опублікував Юрій Невмержицький на своїй сторінці у Facebook. За його словами, рибалка проходила в 2026 році на звичайну поплавцеву вудку.

Він вирушив у ліс на риболовлю на одне з місцевих боліт. Розраховуючи на стандартний улов, несподівано для себе йому попався карась яскраво-золотистого забарвлення.

Як раніше розповідала "Телеграфу" іхтіолог Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь, ще на початку XX століття, вищезгадана риба буквально була всюди. Вона наголосила, що щодо скорочення чисельності цієї риби є різні точки зору. Довгий час, наприклад, вважалося, що золотого карася витіснив сріблястий карась. Однак цьому посприяло і те, що золотий карась віддає перевагу заплавним водоймам.

— І він потребує нересту, наприклад, свіжозатоплених рослин. Тобто якщо це водосховище, але ці рослини весь час затоплені, вони там гниють, то йому гірше, — пояснила Куцоконь.

Іхтіолог підсумувала, що в минулому масовий вид риби, який віддає перевагу стоячим водоймам, в Україні майже зник у багатьох річках. Він є на Десні, а також у заплавних водоймах та ще деяких місцях, але у малих кількостях.

Золотий карась — що відомо про цю рибу

Це риба сімейства коропових. Прісноводна озерно-річкова придонна зграйна риба, дуже стійка до несприятливих умов, зокрема, до дефіциту кисню та коливань температури води. Може прожити до 10-12 років.

Загальне тло забарвлення золотисто-або мідно-жовтий. Спина темна, зеленувато-бура, боки золотаві, черево жовте, плавці сірувато-червоні, райдужка очей жовта. У мальків при кінці хвостового стебла зазвичай є темна цятка або темний поясок.

Зазвичай тримається ділянок з дуже розвиненою підводною і надводною рослинністю, яка утворює зарості, і з мулистим або піщано-листим грунтом і уникає відкритих просторів. У зарослих, покинутих водоймах, наприклад, у старих кар’єрах або лісових озерах, де він залишається чи не єдиним жителем, цей карась вироджується в тугорослу низькотілу карликову форму.

Золотий карась

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що рибалка у Києві впіймав "справжнього динозавра".