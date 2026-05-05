Секрет "вічних" кранів: чому стара сантехніка трималася 30 років, а нова — лише три

Надійний виріб не може коштувати копійки.

Українці продовжують користуватися чавунними ваннами, які були популярні ще пів століття тому. Проте новий дорогий змішувач часто починає протікати вже через пару сезонів.

Це не випадкова помилка виробництва, а наслідок кардинально різних підходів до виготовлення сантехнічних виробів. "Телеграф", посилаючись на Радіо.Трек розповість детальніше.

Раніше обладнання створювали з величезним запасом міцності, тоді як сучасні аналоги нерідко розраховані лише до першої серйозної поломки. Основна причина криється в сировині та технологічних процесах.

Секрет витривалості старої сантехніки

Чавунні ванни періоду 60–80-х років мали вагу понад центнер. Така масивність була необхідною для довголіття: товстий метал чудово витримує термічні коливання. Він повільно нагрівається та поступово віддає тепло, завдяки чому емальоване покриття не вкривається тріщинами від контакту з окропом чи холодною водою.

Чавунна ванна. Фото - Послуга Сантехнік Львів

Крім того, чавун має природну стійкість до іржі — на його поверхні виникає спеціальний захисний шар. Також варто відзначити товщину емалі: у минулому вона була значно щільнішою, що дозволяло поверхні витримувати механічні удари без сколів.

Проблема короткого віку сучасних змішувачів

Головний чинник швидкого псування нових пристроїв — склад корпусу. Бюджетні моделі тепер виготовляють не з благородної латуні, а з дешевих сплавів цинку та алюмінію (силуміну). Візуально вони можуть виглядати бездоганно завдяки блискучому напиленню, проте їхня внутрішня структура дуже крихка.

Такі матеріали швидко деградують під впливом домішок у воді та стрибків тиску. З часом у металі виникають мікроскопічні порожнечі, що призводить до тріщин або протікань, які неможливо відремонтувати.

Справжня латунь діє інакше. Це стабільний метал, який легко витримує навантаження. У латунних виробах зношуються тільки витратні елементи (картриджі чи прокладки), які можна легко замінити, не купуючи новий кран. Саме такий принцип "вічного корпусу" був основою старої сантехніки.

Як обрати якісний виріб

Щоб не натрапити на одноразову річ, звертайте увагу на два фактори:

Маса. Якісна латунь значно важча за легкі сплави. Якщо масивний на вигляд змішувач здається невагомим — перед вами дешевий замінник. Вартість. Оскільки мідь (основа латуні) є дорогою сировиною, надійний виріб не може коштувати копійки.

Раніше "Телеграф" писав, чим замінити натяжні стелі.