Він зробив це зі своєю машиною біля будинку — отримав штраф: скільки та за що заплатить

Тут не лише бюрократичне підгрунтя

Багато українських водіїв звикли доглядати за своїм залізним конем прямо під вікнами власної квартири або на подвір’ї приватного будинку. Здавалося б, що кримінального у бажанні зекономити на професійній мийці та самостійно навести марафет? Проте така "господарність" може вилетіти у чималу копійку.

За звичайне миття автомобіля у непризначених для цього місцях водіям загрожує адміністративна відповідальність.

За що саме карають

Відповідно до статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, миття, ремонт або обслуговування транспортних засобів на вулицях, у дворах, на узбіччях доріг та в інших місцях загального користування заборонено. Закон дозволяє лише "екстрений" ремонт — наприклад, якщо машина зламалася в дорозі й потребує негайного усунення несправності для продовження руху.

Мийка машин

Яка сума штрафу

Порушення правил благоустрою тягне за собою накладення штрафу. У 2025 році сума стягнення становить від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це означає, що за чистоту машини біля під’їзду доведеться сплатити до 1342 гривень.

Чому це заборонено

Заборона має не лише бюрократичне, а й екологічне підґрунтя. Хімічні засоби, залишки мастил та важкі метали стікають прямо в ґрунт або зливову каналізацію, яка не розрахована на очищення такої води. У зимовий період вода після миття миттєво перетворюється на лід, що створює небезпечну ковзанку для пішоходів та інших авто.