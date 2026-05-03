Класичні відтінки відходять: які фарби стануть трендом кухонь у 2026

Марина Бондаренко
У який колір перефарбувати кухню в 2026
У який колір перефарбувати кухню в 2026. Фото Колаж "Телеграфу"

Є як бежеві кольори, так і зелені та червоно-коричневі

У 2026 році в дизайні кухонь змінюються популярні кольори фарби: замість класичних білих і сірих відтінків дедалі частіше використовують більш теплі, насичені та природні кольори, які поєднують зі спокійними нейтральними тонами.

За словами експертів у "realsimple", зокрема Емі Вакс та Емі Крейн, одним із головних напрямків є використання кольору на кухонних шафах замість стін. Стіни частіше залишають у теплих нейтральних тонах, щоб акцент зміщувався на меблі, фартух або стільницю.

Серед найпопулярніших кольорів виділяють:

  1. грибні та бежево-коричневі відтінки (наприклад від Sherwin Williams Lodge), які використовують як нейтральну базу або для шаф;
  2. насичені червоно-коричневі тони (як Sherwin Williams Fiery Brown або Benjamin Moore Raphael), що додають глибини інтер’єру;
  3. кремові теплі білі відтінки для стін, які залишаються універсальним фоном;
  4. сіро-зелені відтінки (від Silver Sage), що поєднують нейтральність і природність;
  5. насичені зелені кольори (від Grenada Green), які використовують переважно для кухонних шаф;
  6. пильні рожеві відтінки (від Monticello Rose), які дедалі частіше розглядають як нові нейтральні;
  7. м’які кремово-білі тони (від Sittell), що підходять для мінімалістичних кухонь;
  8. оливково-зелений відтінок (Lapland by Benjamin Moore), який залишається одним із найстабільніших трендів.
Якими кольорами пофарбувати стіни та меблі на кухні в 2026
Вісім найпопулярніших кольорів фарби для кухні в 2026. Фото: realsimple

