Класичні відтінки відходять: які фарби стануть трендом кухонь у 2026
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Є як бежеві кольори, так і зелені та червоно-коричневі
У 2026 році в дизайні кухонь змінюються популярні кольори фарби: замість класичних білих і сірих відтінків дедалі частіше використовують більш теплі, насичені та природні кольори, які поєднують зі спокійними нейтральними тонами.
За словами експертів у "realsimple", зокрема Емі Вакс та Емі Крейн, одним із головних напрямків є використання кольору на кухонних шафах замість стін. Стіни частіше залишають у теплих нейтральних тонах, щоб акцент зміщувався на меблі, фартух або стільницю.
Серед найпопулярніших кольорів виділяють:
- грибні та бежево-коричневі відтінки (наприклад від Sherwin Williams Lodge), які використовують як нейтральну базу або для шаф;
- насичені червоно-коричневі тони (як Sherwin Williams Fiery Brown або Benjamin Moore Raphael), що додають глибини інтер’єру;
- кремові теплі білі відтінки для стін, які залишаються універсальним фоном;
- сіро-зелені відтінки (від Silver Sage), що поєднують нейтральність і природність;
- насичені зелені кольори (від Grenada Green), які використовують переважно для кухонних шаф;
- пильні рожеві відтінки (від Monticello Rose), які дедалі частіше розглядають як нові нейтральні;
- м’які кремово-білі тони (від Sittell), що підходять для мінімалістичних кухонь;
- оливково-зелений відтінок (Lapland by Benjamin Moore), який залишається одним із найстабільніших трендів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як модно повісити штори в 2026 році.