П'ять речей, які потрібно знати, перш ніж завести цуценя

Витрати на цуценя можуть бути великими

Замислюючись про прийняття цуценяти у своє життя, важливо пам'ятати, що це велика відповідальність. Перш ніж вирушити у цей захопливий шлях, розгляньмо п'ять ключових аспектів, які допоможуть вам фатальних помилок у майбутньому.

Завчасно дослідити вимоги до породи

Дослідження порід перед вибором цуценяти може бути корисним. Різні породи мають різні темпераменти, вимоги до фізичних навантажень тощо. Ваша робота у тому, щоб переконатися, що всі ці потреби задоволені. Почніть із огляду свого життя та оцінки того, скільки часу, енергії, простору та грошей ви реально можете приділити домашньому улюбленцеві. Наприклад, якщо ви не любите займатися спортом, то ви, мабуть, захочете триматися якомога далі від активних порід, яким потрібно щодня витрачати багато енергії.

Якщо у вас обмежений бюджет, ви повинні знати, що корм для цуценят великих порід зазвичай коштує набагато дорожче, ніж для собак меншого розміру.

Фінансова підготовка

Врахуйте, що виховання цуценят може бути дуже дорогим. Включіть у свій бюджет витрати на їжу, смаколики, ветеринарний догляд, щеплення, іграшки, грумінг та інші необхідності.

Захистіться від цуценят

Сповнені цікавості, але позбавлені координації та етикету, цуценята майстерно знаходять речі, які можна пожувати, обпісяти або знищити ще якимось іншим способом. Це, безсумнівно, може дратувати — яким би милим не було їхнє "винувате обличчя". Удома для цуценят існує безліч небезпек, які ви навіть не можете вважати небезпечними, і багатьом поширеним нещасним випадкам можна запобігти за допомогою невеликого планування.

Почніть зі сканування кожної частини вашого будинку, закріпіть будь-що крихке, сховайте всі оголені кабелі та приберіть усе небезпечне.

Ви також повинні бути дисциплінованими

Якщо ви хочете мати добре навченого собаку, це також вимагатиме зусиль, терпіння та дисципліни з вашого боку. Вас доведеться присвячувати купу часу, щоб тренуватися з псом щодня. Якщо їм заборонено їсти людську їжу, не давайте їм час від часу шматочки. Не можна стрибати на диван чи ліжко? Тоді відмовтеся від випадкової спокуси запросити їх пригорнутися. Це може заплутати вашу собаку. Робіть свої команди чіткими та послідовними, і якщо в будинку є інші, попросіть, щоб вони також дотримувалися правил.

Знайдіть собаці друзів

Соціалізація цуценяти та знайомство з новим досвідом у позитивний, конструктивний спосіб є критично важливою, оскільки відсутність соціалізації може збільшити ризик поведінкових проблем, таких як агресія, страх і тривога. Прогулянки — чудовий час для знайомства із різноманіттям об'єктів, звуків та запахів. Дозвольте вашому собаці побачити та відчути нове, але зберігайте контроль. Участь у групових прогулянках дозволяє вашій собаці взаємодіяти з іншими собаками. Це сприяє розвитку соціальних навичок та вчить їх читати мову тіла інших собак.

Раніше "Телеграф" розповідав, з якими породами собак ніколи не буде сумно.