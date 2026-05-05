Невозможно прочитать с первого раза: в Украине живёт мужчина с рекордно длинным ФИО (фото)

Фото паспорта удивило "Threads"

В соцсети "Threads" украинка поделилась сообщением о своем необычном имени — Аполлинария. Пост быстро привлек внимание пользователей и запустил волну обсуждений: люди начали делиться собственными историями о редких и сложных именах.

Одним из самых обсуждаемых стал комментарий пользователя с ником "serezhapro", опубликовавший фото паспорта мужчины с чрезвычайно длинным ФИО. Его фамилия — Владимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко, имя — Броновогневладислав-Эдуардолеонардоконстантинослав, а отчество — Благовестодаромиросоломонович-Жизнелюбоясноликович.

В комментариях мгновенно появились шутки: "Я представляю, как он подает документы в ЦПАУ", "Это имя читают в полночь со свечами и пентаграммой", "Это книга за здравие?" и "На клавиатуре просто уснули".

Пользователи отмечают, что такой человек действительно существует. По словам одной пользовательницы, мужчина ежегодно добавляет новые имена, а его паспорт-книга подтверждает эту историю. Кое-кто в комментариях даже утверждает, что лично видел его во время трудоустройства.

