Українців сполохала загадкова "чупакабра". Що відомо про загибель кенгуру та інших тварин по всій країні

Галина Михайлова
Міфічна чупакабра Новина оновлена 27 квітня 2026, 12:09
Міфічна чупакабра. Фото Колаж "Телеграфу"

На Полтавщині та Прикарпатті шукають пояснення дивним випадкам

Чупакабра повернулась? Спочатку на Івано-Франківщині помітили дивного звіра, а пізніше — начебто невідомий хижак наробив лиха на Полтавщині. "Телеграф" розбирався, що викликало нову хвилю чуток.

Що потрібно знати:

  • У Кременчуці невідомі вбили 9 тварин у мінізоопарку
  • На Полтавщині також фіксували напади на свійських тварин
  • Відео з Прикарпаття показало дивну тварину без шерсті
  • Серед можливих хижаків також називають шакала

Підживило розмови вбивство тварин у мінізоопарку розсадника рослин "Гарди" у Кременчуці. Невідомі проникли на територію та вбили дев'ятьох тварин. Через напад звернулись до поліції та ветеринарної служби, розповів "Телеграфу" син власника Кирило Погрібний.

"Невідомо хто, прогризли сітку металеву, розірвали сім оленят і два кенгуру. Було відеоспостереження, але поки що не маємо точної інформації, коли і ким відбувся напад", — каже він. Серед версій — напад зграї диких собак.

В розсаднику жили тварини/ Джерело: сайт "Гарди"
Вбиті тварини були в одному загоні/ Джерело: Інстаграм "Гарди"
Деяким тваринам було лише кілька місяців/ Джерело: Інстаграм "Гарди"

Попередній напад невідомих тварин також стався на Полтавщині — у селі Потоки поламали клітки та погризли кролів. Село Потоки є частиною Кременчуцької міської громади Полтавської області. Воно розташоване приблизно за 12–15 км від Кременчука.

Історіям про чупакабру — десятки років. Найчастіше дивного звіра який ніби-то п'є кров тварин помічали в 2009-2011 роках. Чуток про незвичайну силу тварин було чимало, кажуть, що "все живе застигає від жаху". Та з того часу варіантів, хто міг напасти стало більше, зокрема, з'явились екзотичні тварини.

Знову згадали його, коли на Прикарпатті зафільмували дивну тварину — майже без хутра та наче "вигнуту". Проте за словами біологів Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України, це може бути хвора на демодекоз лисиця або єнотоподібний собака. Вони в такому випадку втрачають шерсть. Інша хвороба, яка спотворює їхній вид — короста.

Кандидат біологічних наук, декан факультету біомедичних технологій в Університеті "Україна" Валентина Мовчан припускає, що це міг бути шакал. Ці тварини давно поширились територією України

Назва "чупакабра" походить з іспанської від суміші слів "смоктати" та "коза". Це ніби-то міфічна тварина, як висмоктує кров у свійської живності. Проте в Україні чимало інших тварин несуть ризики домашнім тваринам — лисиці, куниці, шакали, а іноді — зграї здичавілих псів. У березні у Рівному така зграя винищила овець в історичному парку, постраждали й інші тварини. Примітно, що собаки не їли тварин, а просто полювали заради розваги.

Раніше "Телеграф" розповідав, що шакали витіснили інших хижаків та активно нарощують популяцію. Вони не тільки можуть полювати на птахів та невеликих диких тварин, а й загрожувати домашнім.

#Кременчук #Полтавська область #Івано-Франківська область #Чупакабра #Шакал