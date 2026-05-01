Сіра пліснява не пощадить нічого: як врятувати сад, поки не пізно
Гниють ягоди та сохнуть квіти? Перевірте рослини на цей небезпечний грибок
Ви коли-небудь бачили на своїх прекрасних рослинах щось пухнасте та сіре? Можливо, це сіра пліснява (Botrytis cinerea) — поширений і вкрай неприємний грибок, який може вразити ваш сад у найнесподіваніший момент. Він вражає багато частин рослини: листя, квіти, стебла та плоди. На щастя, за допомогою декількох простих кроків ви можете виявити та вилікувати цей грибок, перш ніж він пошириться.
Що таке сіра пліснява?
Сіра пліснява — це неприємне грибкове захворювання, що викликається грибком Botrytis cinerea. Цей патоген не вибагливий у виборі господаря — він може вражати багато садових рослин, від квітів до овочів. З’явившись на рослинах, сіра пліснява швидко поширюється, переноситься вітром, бризками води, садовими інструментами і навіть вашими руками.
Від сірої гнилі можуть постраждати листя (коричневі плями з сірим пушком плісняви), квіти (в’янення, побуріння, засихання), стебла (гниття, особливо в пазухах з пасинками та листям), плоди (плями гнилі, які потім покриваються сірою пліснявою). Особливо яскраво сіра гниль може себе показати на полуниці, винограді, помідорах та інших культурних рослинах.
Причина появи сірої гнилі:
Це захворювання розвивається, коли рослини та довкілля створюють ідеальні умови для зараження. Цей патоген процвітає у прохолодних, вологих та застійних умовах, особливо коли рослини відчувають стрес або пошкоджені. Занадто сиро та холодно, відсутність провітрювання – головні причини.
При появі сірої плісняви необхідні швидкі дії:
- Обрізання уражених ділянок: видаліть заражене листя, стебла або квіти чистими інструментами.
- Використовуйте фунгіциди. Вам допоможуть Світч, Тельдор, Хорус, Фундазол та ін.
- Поліпшіть циркуляцію повітря і зменште вологість: прорідіть загущені рослини і видаліть зайве листя; уникайте поливу зверху.
- Чергуйте культури: уникайте посадки вразливих рослин на тому самому місці з року в рік.
- Регулярний огляд: щодня оглядайте рослини у вологих умовах та проводьте обробку на ранній стадії.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися хрущів на ділянці — від них городники страждають чи не більше, ніж сірої гнилі.