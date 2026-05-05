Ніколи не садіть м’яту просто в землю: є всього 3 варіанти, щоб вона не занапастила ваш сад

Ірина Семчишина
Садівники стверджують, що м'яту ніколи не слід вирощувати в саду – ось чому Новина оновлена 05 травня 2026, 13:16
Є думка, що м’ята – така рослина, яку не можна вирощувати просто у саду. Вважається, що м’ята дуже швидко розростається і може витіснити інші рослини. Як бути, якщо ви шанувальник м’ятного аромату і все одно хочете вирощувати цю по-своєму унікальну культуру?

Для багатьох садівників вирощування трав – невід’ємна частина садівництва. Трави не лише досить легко вирощувати, вони також дозволяють регулярно збирати врожай для приготування їжі.

Але якщо ви думаєте про те, щоб посадити м’яту у своєму саду — або вже вирощуєте її — вам, можливо, варто двічі подумати. Справа в тому, що деякі садівники переконані, що не слід вирощувати м’яту в саду і краще її замінити деякими іншими рослинами.

Чому не варто вирощувати м’яту в саду

Садівники кажуть, що м’яту не слід вирощувати в саду, тому що вона може швидко розростатися, причому робить це дуже агресивно, на шкоду сусіднім культурам. До того ж її важко позбутися, як тільки вона вкорениться.

М’ята дуже легко може витіснити інші рослини, позбавивши їх достатньої кількості води, ґрунту, поживних речовин і навіть сонячного світла.

Якщо ви все ще хочете вирощувати м’яту на своїй ділянці, у вас є кілька варіантів:

  1. Можна виділити для м’яти окремі грядки. Причому кожна м’ята може рости окремо, щоб один сорт не витісняв інший
  2. Вирощуйте її в контейнерах, але не висаджуйте контейнер у землю, щоб рослина не дала порослі.
  3. Агресивні види м’яти можна замінити, наприклад, мелісою, яку називають лимонною м’ятою, котівником (котяча м’ята) або сортами м’яти, не схильними до розростання.
Перечна м'ята з полуничним ароматом
Перечна м’ята з полуничним ароматом не така агресивна по відношенню до сусідів

