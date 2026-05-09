"Ходячий торшер". Меланія Трамп стала посміховиськом через дивне вбрання (фото)
Новий модний провал 56-річної дружини Трампа
Меланія Трамп раз за разом демонструє безперечно стильні образи, проте не всі її модні рішення виявляються вдалими. Публічний вихід дружини Дональда Трампа спровокував хвилю іронії у мережі: користувачі не оцінили любов першої леді до екстравагантних головних уборів.
Приводом для обговорення став нещодавній візит короля Чарльза III та королеви Камілли до США, присвячений 250-річчю незалежності Америки. Президентське подружжя офіційно приймало монарших гостей на Південному лужку у Вашингтоні. Для цього урочистого випадку Меланія обрала елегантний костюм кольору слонової кістки від Ralph Lauren, пише She Finds.
Класична спідниця-олівець і приталений блейзер у поєднанні з туфлями на високих підборах Manolo Blahnik виглядали бездоганно. Однак увагу американців прикував аксесуар — крислатий капелюх з рафії від бренду Javits, прикрашений білою стрічкою. Саме через нього і специфічний силует вбрання Меланію знову порівняли з предметом інтер’єру.
Багато користувачів мережі відзначили, що через масивний капелюх і звичну статичну позу на фотографіях перша леді нагадує підлогову лампу. Це не перший подібний випадок: минулого року її темно-синій костюм від Christian Dior haute couture у поєднанні з ефектним фіолетовим капелюхом також викликав асоціації з торшером.
Редакція пише, що реакція американців виявилася нещадною:
- "Меланія знову виглядає як ходячий торшер", — розкритикував образ один із користувачів, додавши смайлик із закоченими очима.
- "Цей капелюх до цього костюма… Смак Меланії в моді так само жахливий, як і її смак у виборі чоловіка", — пожартував інший підписник.
- "Меланія як статуя — абсолютно безлика", — обурився третій.
Нагадаємо, що днями перша леді зганьбила чоловіка на публіці. Меланія лише підкреслила немічність 79-річного Трампа.