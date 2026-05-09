"Ходячий торшер". Меланія Трамп стала посміховиськом через дивне вбрання (фото)

Новий модний провал 56-річної дружини Трампа

Меланія Трамп раз за разом демонструє безперечно стильні образи, проте не всі її модні рішення виявляються вдалими. Публічний вихід дружини Дональда Трампа спровокував хвилю іронії у мережі: користувачі не оцінили любов першої леді до екстравагантних головних уборів.

Приводом для обговорення став нещодавній візит короля Чарльза III та королеви Камілли до США, присвячений 250-річчю незалежності Америки. Президентське подружжя офіційно приймало монарших гостей на Південному лужку у Вашингтоні. Для цього урочистого випадку Меланія обрала елегантний костюм кольору слонової кістки від Ralph Lauren, пише She Finds.

Фото: Getty Images

Класична спідниця-олівець і приталений блейзер у поєднанні з туфлями на високих підборах Manolo Blahnik виглядали бездоганно. Однак увагу американців прикував аксесуар — крислатий капелюх з рафії від бренду Javits, прикрашений білою стрічкою. Саме через нього і специфічний силует вбрання Меланію знову порівняли з предметом інтер’єру.

Фото: Getty Images

Багато користувачів мережі відзначили, що через масивний капелюх і звичну статичну позу на фотографіях перша леді нагадує підлогову лампу. Це не перший подібний випадок: минулого року її темно-синій костюм від Christian Dior haute couture у поєднанні з ефектним фіолетовим капелюхом також викликав асоціації з торшером.

Фото: Getty Images

Редакція пише, що реакція американців виявилася нещадною:

"Меланія знову виглядає як ходячий торшер", — розкритикував образ один із користувачів, додавши смайлик із закоченими очима.

"Цей капелюх до цього костюма… Смак Меланії в моді так само жахливий, як і її смак у виборі чоловіка", — пожартував інший підписник.

"Меланія як статуя — абсолютно безлика", — обурився третій.

Нагадаємо, що днями перша леді зганьбила чоловіка на публіці. Меланія лише підкреслила немічність 79-річного Трампа.