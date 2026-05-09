"Ходячий торшер". Мелания Трамп стала посмешищем из-за странного наряда (фото)

Новый модный провал 56-летней жены Трампа

Мелания Трамп раз за разом демонстрирует бесспорно стильные образы, однако не все ее модные решения оказываются удачными. Публичный выход супруги Дональда Трампа спровоцировал волну иронии в сети: пользователи не оценили любовь первой леди к экстравагантным головным уборам.

Поводом для обсуждения стал недавний визит короля Чарльза III и королевы Камиллы в США, приуроченный к 250-летию независимости Америки. Президентская чета официально принимала монарших гостей на Южной лужайке в Вашингтоне. Для этого торжественного случая Мелания выбрала элегантный костюм цвета слоновой кости от Ralph Lauren, пишет She Finds.

Классическая юбка-карандаш и приталенный блейзер в сочетании с туфлями на высоком каблуке от Manolo Blahnik выглядели безупречно. Однако внимание американцев приковал аксессуар — широкополая шляпа из рафии от бренда Javits, украшенная белой лентой. Именно из-за нее и специфического силуэта наряда Меланию снова сравнили с предметом интерьера.

Многие пользователи сети отметили, что из-за массивной шляпы и привычной статичной позы на фотографиях первая леди напоминает напольную лампу. Это не первый подобный случай: в прошлом году ее темно-синий костюм от Christian Dior haute couture в сочетании с эффектной фиолетовой шляпой также вызвал ассоциации с торшером.

Редакция пишет, что реакция американцев оказалась беспощадной:

"Мелания опять выглядит как ходячий торшер", — раскритиковал образ один из пользователей, добавив смайлик с закатанными глазами.

"Эта шляпа к этому костюму… Вкус Мелании в моде такой же ужасный, как и ее вкус в выборе мужа", — пошутил другой подписчик.

"Мелания как статуя — совершенно безликая", — возмутился третий.

