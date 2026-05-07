Таке зустрічається рідко: унікальне ім’я українки разом із прізвищем набуває особливого сенсу

Марина Бондаренко
Ця історія вразила соцмережу
Ця історія вразила соцмережу.

Батько опублікував фото свідоцтва про народження дитини з незвичним ім’ям

Після допису українки в Threads про своє рідкісне ім’я Аполлінарія у соцмережі з’явився новий тренд. Користувачі почали ділитися фото документів і розповідати про незвичні імена, які їм дали батьки.

Особливу увагу привернув допис чоловіка, який показав актовий запис про народження своєї доньки. Дівчинку назвали Мрія, а її прізвище — Антонова.

Таке поєднання одразу викликало хвилю захоплення серед користувачів, адже воно символічно нагадує про легендарний український літак Ан-225 "Мрія", створений київським КБ імені Антонова ще за часів СРСР. Після розпаду Радянського Союзу найбільший транспортний літак у світі став власністю України та одним із символів української авіації.

У коментарях користувачі назвали ім’я дівчинки "геніальним збігом" і "дуже крутим поєднанням". Багато хто писав, що ім’я Мрія саме по собі звучить красиво, а разом із прізвищем Антонова додає ще більше унікальності.

У коментарях користувачі не приховують захоплення оригінальним ім’ям дівчинки.

