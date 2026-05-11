Люди масово виносять ковдри та подушки на вулицю — навіщо це потрібно

Це простий домашній спосіб освіжити постільні речі

Ковдри та подушки можуть накопичувати пил, бактерії та неприємні запахи навіть після звичайного прибирання. Однак для їх очищення не завжди потрібна пральна машина.

Як пише Express.co.uk, експерти радять час від часу виносити ковдри та подушки на сонце, особливо в теплу і суху погоду. За їхніми словами, свіже повітря та сонячне світло допомагають освіжити тканини без прання.

Фахівці пояснюють, що тепло й ультрафіолет можуть зменшувати кількість бактерій у постільних речах. Також сонце допомагає прибрати неприємний запах, пил, пилових кліщів і навіть цвіль та її спори.

Такий спосіб особливо підходить для натуральних тканин, які після кількох годин на вулиці стають свіжішими на вигляд і на дотик. При цьому не потрібно використовувати пральну машину чи додаткові засоби — достатньо просто винести речі надвір у суху погоду.

