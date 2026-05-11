Люди массово выносят одеяла и подушки на улицу — зачем это нужно
Это простой домашний способ освежить постельное белье
Одеяла и подушки могут накапливать пыль, бактерии и неприятные запахи даже после обычной уборки. Однако для их очистки не всегда нужна стиральная машина.
Как пишет Express.co.uk, эксперты советуют время от времени выносить одеяла и подушки на солнце, особенно в теплую и сухую погоду. По их словам, свежий воздух и солнечный свет помогают освежить ткани без стирки.
Специалисты объясняют, что тепло и ультрафиолет могут уменьшать количество бактерий в постельных принадлежностях. Также солнце помогает убрать неприятный запах, пыль, пылевых клещей и даже плесень и ее споры.
Такой способ особенно подходит для натуральных тканей, которые после нескольких часов на улице становятся более свежими на вид и на ощупь. При этом не нужно использовать стиральную машину или дополнительные средства – достаточно просто вынести вещи на улицу в сухую погоду.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от неприятного запаха дома.