В Україні таких лише 16: дівчина показала своє рідкісне ім’я

Можливо, таке незвичайне ім’я дівчинка отримала через любов батьків до міфології

У соцмережі Threads набирає популярності новий тренд — українці масово діляться своїми рідкісними та незвичайними іменами. Все почалося після того, як одна з користувачок опублікувала допис про своє ім’я Аполлінарія.

Особливу увагу привернула дівчина на ім'я Афродіта. Її коментар зібрав сотні лайків. Цікаво, що підпис дівчини — це її ім’я.

Як з’ясував "Телеграф", ім’я Афродіта є надзвичайно рідкісним в Україні. За даними ресурсу "Рідні", нині в країні проживає лише 16 дівчаток із таким ім’ям. Найбільше вони мешкають на сході України. Також проживають у Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій областях і в Республіці Крим.

Скільки в Україні дівчаток з іменем Афродіта. Фото: "Рідні"

Що означає ім'я Афродіта

Ім’я Афродіта походить із давньогрецької мови — від слова "ἀφρός", що означає "піна". Його значення трактують як "народжена з морської піни". Саме так у давньогрецькій міфології пояснювали появу богині краси, кохання та пристрасті.

За легендою, Афродіта народилася біля берегів Кіпру з морської піни, що утворилася після падіння в море крові Урана. Вона стала однією з 12 головних богів Олімпу та символом жіночої вроди, чуттєвості, романтики й життєвої сили. У міфах Афродіту вважали покровителькою любові, натхнення та пристрасті, здатної підкорювати серця як людей, так і богів.

