В Украине таких всего 16: девушка показала своё редкое имя

Возможно, такое необычное имя девочка получила из-за любви родителей к мифологии

В соцсети Threads набирает популярность новый тренд — украинцы массово делятся своими редкими и необычными именами. Все началось после того, как одна из пользователей опубликовала сообщение о своем имени Аполлинария.

Особое внимание привлекла девушка по имени Афродита. Ее комментарий собрал сотни лайков. Интересно, что подпись девушки — ее же имя.

Как выяснил "Телеграф", имя Афродита встречается в Украине крайне редко. По данным ресурса "Рідні", в настоящее время в стране проживает только 16 девочек с таким именем. Больше всего они находятся на востоке Украины. Также проживают в Черкасской, Винницкой, Черновицкой областях и Республике Крым.

Сколько в Украине девочек с именем Афродита. Фото: "Рідні"

Что означает имя Афродита

Имя Афродита происходит из древнегреческого языка — от слова "ἀφρός", что означает "пена". Его значение трактуют как "рожденная из морской пены". Именно так в древнегреческой мифологии объясняли появление богини красоты, любви и страсти.

По легенде, Афродита родилась у берегов Кипра из морской пены, образовавшейся после падения в море крови Урана. Она стала одним из 12 главных богов Олимпа и символом женской красоты, чувственности, романтики и жизненной силы. В мифах Афродита считали покровительницей любви, вдохновения и страсти, способной покорять сердца людей и богов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что родители выбрали для девочки по-настоящему редкое и необычное имя.