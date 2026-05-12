Видає не паспорт, а вимова: як за одним словом зрозуміти, звідки приїхала людина

Коли їдете в потязі прислухайтеся до сусідів — можливо, їхнє "шо" чи "йой" розповість вам цілу історію

Українська мова — це справжня карта, де замість кордонів — наголоси, специфічні закінчення та "слівця". Вони видають походження людини краще за прописку в паспорті.

Хоча літературна норма одна для всіх, регіональні діалекти залишаються живими. "Телеграф" розповість про головні мовні маркери, за якими можна ідентифікувати мешканців різних куточків України.

Полтавщина — еталон з "м’яким" акцентом

Саме полтавський говір став основою сучасної літературної мови, але місцеві жителі мають свої неповторні фішки.

Знамените "л’", яке робить мову дуже співочою. Замість "ходив", "робив" ви можете почути щось середнє між "ходив" та "ходиу".

Полтавці люблять вимовляти "шо" замість "що", а також додавати характерне "та ти шо!" як універсальну реакцію на будь-яку новину. Якщо вам пропонують "гаман" (великий гаманець або торба) або називають щось "чепурним", ви точно на землях Котляревського.

Чернігівщина — подих півночі та "окання"

Чернігівський говір — це унікальна суміш української мови з північними впливами, що створює неповторну фонетику. На півночі області замість "конь" або "вул" можна почути звуки, що нагадують "куонь" або "вуол". Це давня риса, яка збереглася в лісах Полісся. На відміну від решти України, чернігівці часто вимовляють "ч" дуже твердо. Тут ви почуєте слово "латка" (у значенні ділянки землі) або специфічні назви грибів та ягід, які не зустрінеш на півдні.

Закарпатська область

Західний регіон найбільш розмаїтий, адже тут межують декілька потужних діалектних груп. Характерне швидке мовлення та запозичення з німецької та польської. Замість "краватка" — "шпірка", замість "парасоля" — "мантеляк" (хоча це вже рідкість), а на тарілку часто кажуть "таріль". Також зверніть увагу на наголоси: "пити", "ідемо".

Закарпатський говір може бути незрозумілим навіть для мешканців сусідніх областей через велику кількість мадяризмів (угорських слів). Наприклад, "парадички" (помідори) або "крумплі" (картопля).

Як провести "лінгвістичну розвідку"

Якщо хочете швидко зрозуміти, звідки людина, зверніть увагу на назву звичайних речей:

Картопля: якщо "картопля" — центр або схід, "бульба" — Полісся/Захід, "бараболя" — Поділля, "крумплі" — Закарпаття. Ганчірка для підлоги: на Слобожанщині це може бути "ганчірка", а на заході — "шмата". Вигуки: Схід і Центр частіше використовують "та тю", тоді як Захід — "йой" або "бігме".

