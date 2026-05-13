Пастка для мандрівників: названо місця де найчастіше зникають люди

Причини можуть бути різні

Щороку у світі фіксується стала тенденція до зростання кількості пошуково-рятувальних операцій у гірській місцевості. Гори залишаються найбільш небезпечною зоною для цивільних осіб через поєднання непередбачуваного середовища та людського фактора.

"Телеграф" розповість, чому туристи губляться. Є кілька причин, які призводять до дезорієнтації навіть підготовлених людей.

Різка зміна погодних умов: Гори здатні генерувати власні мікрокліматичні явища. Раптовий туман, шквалистий вітер або снігопад можуть за лічені хвилини знизити видимість до нуля, перетворюючи знайому стежку на невидиму лінію.

Спроба "зрізати" шлях: Це найпоширеніша помилка. Сходячи з маркованого маршруту, щоб заощадити час, туристи потрапляють у "пастки": непрохідні зарослі, круті осипи або скельні виступи, з яких неможливо спуститися без спорядження.

Надмірна довіра до гаджетів: Смартфони в горах швидко розряджаються через холод або постійний пошук сигналу мережі. Крім того, GPS-навігація може давати похибку в глибоких ущелинах, а цифрові карти не завжди відображають актуальний стан рельєфу.

Психологія паніки: Втративши орієнтир, людина часто починає рухатися швидше і хаотичніше. Це призводить до фізичного виснаження та ще більшого віддалення від рятувальних маршрутів.

Фактор "золотої години": Туристи часто неправильно розраховують час на повернення. Сутінки в горах настають миттєво, а без потужного ліхтаря рух по місцевості стає неможливим.

