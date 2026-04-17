Садіть томати в 2026 тільки так: простий спосіб, який дає більше простору і менше проблем

Дивна техніка вирощування томатів стає популярною в 2026

Кожен городник прагне отримати якомога більший врожай, тому інколи вдається до цікавих експериментів у вирощуванні рослин. Один із таких методів у 2026 — підвішування томатів догори ногами.

Йдеться про так зване перевернуте вирощування — техніку, яка стала популярною завдяки своїй практичності, хоча й викликає дискусії серед фахівців. Про неї написали в "okdiario".

Суть методу полягає в тому, що рослину висаджують у підвісний контейнер, дозволяючи їй рости вниз. З часом томат сам адаптується: стебла природно вигинаються до світла і продовжують ріст угору, попри початкове положення. Це пояснюється реакцією рослини на світло і силу тяжіння.

Приклад методу з вирощування помідорів. Фото: згенероване штучним інтелектом

Однією з головних переваг такого підходу є економія простору. Підвісні томати можна вирощувати на балконах, терасах або навіть у невеликих міських дворах, де бракує відкритого ґрунту. Саме тому метод набув популярності серед мешканців міст.

Ще один плюс — зменшення ризику шкідників і ґрунтових хвороб. Оскільки коренева система не контактує безпосередньо з землею, рослина стає менш вразливою до частини типових проблем. Також покращується вентиляція, що знижує вологість і ризик появи плісняви.

Водночас експерти застерігають: метод підходить не всім. Рослини томатів природно не пристосовані до росту вниз, тому можливі деформації стебел або зниження врожайності без належного догляду. Крім того, такі посадки потребують частішого поливу, оскільки ґрунт у підвісних ємностях швидше пересихає.

