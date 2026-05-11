Салат із супермаркету може дати другий урожай: простий домашній спосіб
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Те, що зазвичай викидають, може знову дати нову зелень
Деякі звичні продукти із супермаркету можна вирощувати вдома повторно, майже без витрат. Для цього достатньо простих умов і кількох базових кроків.
Крес-салат — один із прикладів зелені, який швидко росте як у воді, так і у вологому компості. Як його проростити вдома, написали у "Gardeners'World".
Для вирощування потрібно взяти кілька здорових пагонів крес-салату та ретельно їх промити. Далі слід видалити листя з нижньої частини стебла (приблизно чверть або третину) і поставити стебла у ємність із водою так, щоб безлистна частина була занурена.
Воду необхідно регулярно змінювати на свіжу. Після того як пагони вкоріняться і почнуть активно рости, їх можна періодично прищипувати та використовувати в їжу.
Для довшого періоду збору врожаю вкорінені пагони можна пересадити в неглибокі контейнери або широкі горщики з компостом глибиною 8-10 см. Рослини слід регулярно поливати, щоб підтримувати вологість ґрунту.
Такі посадки рекомендують тримати під накриттям — у неопалюваній теплиці, на закритому ґанку або в холодному каркасі.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як виростити базилік у горщику.