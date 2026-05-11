Салат із супермаркету може дати другий урожай: простий домашній спосіб

Марина Бондаренко
Як отримати нову зелень вдома. Фото Колаж "Телеграфу"

Те, що зазвичай викидають, може знову дати нову зелень

Деякі звичні продукти із супермаркету можна вирощувати вдома повторно, майже без витрат. Для цього достатньо простих умов і кількох базових кроків.

Крес-салат — один із прикладів зелені, який швидко росте як у воді, так і у вологому компості. Як його проростити вдома, написали у "Gardeners'World".

Для вирощування потрібно взяти кілька здорових пагонів крес-салату та ретельно їх промити. Далі слід видалити листя з нижньої частини стебла (приблизно чверть або третину) і поставити стебла у ємність із водою так, щоб безлистна частина була занурена.

Воду необхідно регулярно змінювати на свіжу. Після того як пагони вкоріняться і почнуть активно рости, їх можна періодично прищипувати та використовувати в їжу.

Для довшого періоду збору врожаю вкорінені пагони можна пересадити в неглибокі контейнери або широкі горщики з компостом глибиною 8-10 см. Рослини слід регулярно поливати, щоб підтримувати вологість ґрунту.

Такі посадки рекомендують тримати під накриттям — у неопалюваній теплиці, на закритому ґанку або в холодному каркасі.

Як виростити повторно крес-салат. Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована ШІ

