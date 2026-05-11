Дуже просто: як зробити натуральний освіжувач для дому своїми руками

Популярні поєднання запахів — апельсин із корицею, лаванда з м’ятою та лимон з евкаліптом

Багато магазинних освіжувачів містять концентровані ароматичні та хімічні компоненти, тому їх можна замінити простим домашнім спреєм, який легко зробити самостійно.

Домашні освіжувачі можна зробити на основі ефірних олій та простих інгредієнтів. Про цей спосіб написали в "Going Green".

Для приготування потрібна пляшка з дрібним розпилювачем (нова або повторно використана), прозорий спирт без запаху, зокрема горілка, та ефірні олії. За бажанням можна додати також трави, цитрусову цедру або спеції.

Базовий варіант готують так: у пляшку об’ємом близько 120 мл наливають горілку і додають приблизно 20 крапель ефірних олій. Кількість можна змінювати залежно від того, наскільки насичений аромат потрібен, адже різні олії мають різну інтенсивність запаху.

Ще один спосіб — настоювання. У скляну банку кладуть трави, цедру або спеції, заливають горілкою і залишають на кілька тижнів. Після цього рідину проціджують і переливають у пляшку з розпилювачем.

Серед популярних поєднань — апельсин із корицею, лаванда з м’ятою або лимон з евкаліптом. Також у продажу є готові суміші ефірних олій для тих, хто не хоче підбирати аромати самостійно.

Як зробити освіжувач повітря в домашній умовах.

