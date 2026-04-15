Ціни на пальне змушують водіїв заправляти авто олією: чи можна так робити

Ріст цін на ДП змушує обирати альтернативні види палива

У світі та Україні зростають ціни на дизельне пальне. В Естонії деякі власники старих авто почали використовувати рослинну олію як альтернативне паливо.

Чи реально заправляти олію замість дизеля — думка експертів

"Телеграф" запитав у експертів, чи можливо це. Аналітик консалтингової компанії "Нафторинок" Олександр Сіренко каже, що використовувати рослинну олію як пальне можна лише якщо автовиробник зазначив таку опцію в паспорті авто.

Автомобільний експерт, бізнес-консультант співзасновник та CEO Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький, зазначив, що теоретично, "на древніх дизелях може працювати, але які будуть наслідні в довгостроковій перспективі для двигуна і паливної системи — невідомо".

Для нових авто, яких більшість, навряд чи заміна дизельного пального на олію — це рішення, До того ж, каже експерт, за оцінками фахівців галузі, соняшникова олія може коштувати мінімум 2 долари за літр.

Ну може яку ріпакову найдешевшу беруть для розрахунку, але я думаю скоріше якісь поодинокі випадки і фантазія журналістів, ніж реальна тенденція, бо немає жодних цифр чи фактів які це підтверджують, — оцінив "лайфхак" Станіслав Бучацький

Що відомо про використання олії замість дизелю у Європі

На тлі зростання цін на дизельне пальне деякі власники старих автомобілів в Естонії знову почали використовувати для заправки своїх машин рослинну олію, пише Ärileht. Це стається щоразу, коли ціни на пальне злітають до високих позначок.

Зазначається, що це роблять не лише естонські водії, в мережі можна знайти відео з використанням олії замість дизельного пального з усього світу. Проте дійсно, в Естонії останніми тижнями деякі водії заправляються олією.

Це стає зрозуміло, якщо поглянути на ціни. Вартість літра дизельного пального перевищує в Естонії перевищує два євро. Водночас літр дешевої ріпакової олії в магазині може коштувати навіть менше одного євро.

Скільки коштує дизельне пальне та олія в Україні — чи вийде зекономити

Зранку 15 квітня українські АЗС оновили ціни на дизельне пальне і бензин. Деякі заправки підняли вартість ДП. У середньому літр коштує 92,03 грн, пише "Главком".

При цьому п'ять літрів соняшникової олії зараз можна купити за ціною від 395 гривень. Тобто один літр коштує 79 грн — на 13 грн менше, ніж дизельне пальне.

Ціни на соняшникову олію в Україні

Водночас п'ять літрів ріпакової олії коштує 457 гривень. За літр виходить 91,40 грн. Якщо замінити заправлятися нею замість ДП, зекономити практично не вдасться.

Ціни на ріпакову олію в Україні

Нагадаємо, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус розповів "Телеграфу", чому дизель дорожчає швидше за бензин. Вартість ДП зростатиме, оскільки європейські нафтопереробні заводи орієнтовані на виробництво бензину.