Місто засинає, прокидаються шукачі: які запити в Google вночі популярні в Україні
Особливо актуальними стала безпекова ситуація і світло
Цілодобово мільйони людей у світі користуються інтернетом, а їхні запити в Google, особливо вночі, вражають своєю специфікою. Для українців нічний інтернет-трафік став не просто засобом від нудьги, а справжнім "пунктом незламності".
За останній рік, "нічне життя" українського Google можна розділити на кілька ключових секторів. Про це розповість "Телеграф".
Енергетичний та безпековий моніторинг
- "Графік відключення світла": незмінний лідер запитів о 2-й чи 3-й ночі. Люди перевіряють, чи ввімкнуть живлення під ранок, щоб встигнути зарядити пристрої.
- "Карта тривог": сплеск активності під час нічних загроз, коли користувачі шукають уточнену інформацію про напрямок руху дронів чи ракет.
- "Зарядна станція EcoFlow": саме вночі українці часто переходять до покупок товарів подвійного призначення.
Мобілізація
- "Закон 3633": користувачі детально розбирають норми закону про мобілізацію, шукаючи роз’яснення щодо прав та обов’язків.
- "Бронювання чоловіків": один із лідерів пошуку, де людей цікавлять критерії критично важливих підприємств та процедура отримання броні через "Дію".
- "Відстрочка": тисячі запитів стосуються переліку підстав для відстрочки, правил догляду за родичами та навчання у ВНЗ.
- "Мобілізація останні новини": постійний моніторинг змін у правилах військового обліку та термінів оновлення даних.
Реаліті-шоу
- Реаліті-шоу та серіали: запит "Холостяк 2025" став одним із найпопулярніших у нічний час, поруч з очікуванням нових серій "Гри в кальмара 2" чи "Венздей".
- Спортивні події: тріумфи та бої (наприклад, запит "Усик Дюбуа") змушують тисячі людей не спати, моніторячи результати в режимі реального часу.
Дитячі іграшки
- "Лабубу": популярна іграшка-монстр, яка стала справжнім хітом 2025 року, часто з'являється в нічних пошуках батьків, які намагаються знайти її в наявності як подарунок.
