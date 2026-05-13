Місто засинає, прокидаються шукачі: які запити в Google вночі популярні в Україні

Особливо актуальними стала безпекова ситуація і світло

Цілодобово мільйони людей у світі користуються інтернетом, а їхні запити в Google, особливо вночі, вражають своєю специфікою. Для українців нічний інтернет-трафік став не просто засобом від нудьги, а справжнім "пунктом незламності".

За останній рік, "нічне життя" українського Google можна розділити на кілька ключових секторів. Про це розповість "Телеграф".

Енергетичний та безпековий моніторинг

"Графік відключення світла": незмінний лідер запитів о 2-й чи 3-й ночі. Люди перевіряють, чи ввімкнуть живлення під ранок, щоб встигнути зарядити пристрої.

"Карта тривог": сплеск активності під час нічних загроз, коли користувачі шукають уточнену інформацію про напрямок руху дронів чи ракет.

"Зарядна станція EcoFlow": саме вночі українці часто переходять до покупок товарів подвійного призначення.

Мобілізація

"Закон 3633" : користувачі детально розбирають норми закону про мобілізацію, шукаючи роз'яснення щодо прав та обов'язків.

"Бронювання чоловіків" : один із лідерів пошуку, де людей цікавлять критерії критично важливих підприємств та процедура отримання броні через "Дію".

"Відстрочка" : тисячі запитів стосуються переліку підстав для відстрочки, правил догляду за родичами та навчання у ВНЗ.

"Мобілізація останні новини": постійний моніторинг змін у правилах військового обліку та термінів оновлення даних.

Реаліті-шоу

Реаліті-шоу та серіали: запит "Холостяк 2025" став одним із найпопулярніших у нічний час, поруч з очікуванням нових серій "Гри в кальмара 2" чи "Венздей".

Спортивні події: тріумфи та бої (наприклад, запит "Усик Дюбуа") змушують тисячі людей не спати, моніторячи результати в режимі реального часу.

Дитячі іграшки

"Лабубу": популярна іграшка-монстр, яка стала справжнім хітом 2025 року, часто з'являється в нічних пошуках батьків, які намагаються знайти її в наявності як подарунок.

