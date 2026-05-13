На честь мультперсонажа чи святого? В Україні це рідкісне ім’я носять лише шестеро людей

Фото паспорта здивувало Threads

У Threads набирає популярності тренд, де користувачі діляться рідкісними іменами. Він почався з допису про ім’я Аполлінарія, після чого до обговорення долучилися сотні людей.

Особливу увагу в коментарях привернув хлопець із іменем Патрік. Він показав фотографію свого документа.

Частина користувачів одразу згадала відомого персонажа мультсеріалу "Губка Боб Квадратні Штани" — найкращого друга головного героя. Водночас інші наголосили, що це цілком традиційне ім’я, яке асоціюється зі Святим Патріком — покровителем Ірландії.

Що пишуть у коментарях. Фото: Threads

За даними платформи "Рідні", в Україні наразі зафіксовано лише шість носіїв імені Патрік. Більшість із них проживає у західних регіонах країни, ще один — у Дніпропетровській області.

Скільки живе в Україні хлопців з іменем Патрік

Що означає ім'я Патрік

Ім’я Патрік походить з латини (Patricius) і означає "шляхетний" або "представник вищого класу в Стародавньому Римі". Також його пов’язують зі Святим Патріком, якого вважають покровителем Ірландії, тому ім’я особливо поширене в Ірландії та англомовних країнах. Жіноча форма — Патрикія (Патриція).

