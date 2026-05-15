Зробив це з газовим лічильником, і тепер йому можуть виписати штраф у розмірі десятків тисяч: ось що він накоїв

Штрафів можна уникнути

Для багатьох українських побутових споживачів звичайне втручання у роботу приладів обліку може обернутися справжньою фінансовою катастрофою. Навіть випадкове пошкодження або спроба "зекономити" часто призводять до того, що замість очікуваної вигоди людина отримує штраф, який сягає сотень тисяч гривень.

"Телеграф" розповість, який штраф доведеться заплатити за це. Сума покарання варіюється залежно від виду порушення:

Найпоширенішою помилкою, яка тягне за собою величезні стягнення, є самовільне пошкодження пломби на лічильнику. Окрім цього, до переліку "небезпечних" дій входять:

втручання в роботу вимірювальних приладів (використання магнітів тощо);

самовільний демонтаж або монтаж лічильника;

підключення додаткових газових приладів без погодження;

перешкоджання контролерам у доступі до приладу для перевірки.

Лічильники

Які суми доведеться заплатити

За втручання в роботу або самодемонтаж: штраф становить від 50 до 200 неоподатковуваних мінімумів (850 – 3 400 грн).

За недопуск контролера: доведеться викласти від 850 до 2 550 грн.

Найстрашніше — зрив пломби: у цьому випадку порушнику можуть нарахувати збитки за нелегітимне використання газу. Сума часто розраховується за граничними нормами споживання з моменту останньої перевірки, що в результаті може вилитись у 100 000 гривень і більше.

Якщо ви випадково пошкодили лічильник або пломбу, необхідно негайно повідомити про це постачальника послуг. У такому разі можна уникнути космічних штрафів. Якщо ж факт пошкодження виявить перевірка — покарання буде неминучим і надзвичайно суворим для гаманця.

