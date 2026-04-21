Дешевше, ніж у кондитерів: "АТБ" продає незвичні торти, які встигли стати хітом соцмереж (відео)

Це чудова можливість креативно провести час

Мережа супермаркетів "АТБ" представила цікаву новинку від власної марки "Своя лінія" — бенто-торт "Розмалюй сам". Тренд став популярним серед користувачів мережі.

"Телеграф" детальніше розповість, що це за торт і як він виглядає. Головна ідея продукту полягає в тому, що покупець отримує "чисте полотно" та набір їстівних фарб, щоб створити індивідуальний дизайн власноруч.

Що всередині та скільки це коштує

Набір коштує 250 гривень. До комплекту входить невеликий торт, покритий базовим білим шаром, а також три тюбики із кольоровим заварним кремом для творчості.

Варто зауважити, що наразі продукт з'являється на полицях магазинів вибірково, тому знайти його можна не в кожному маркеті мережі.

Що кажуть покупці

Покупці, які вже випробували кондитерську новинку і показали це в соціальних мережах, зазначають, що процес декорування займає близько 15 хвилин. Навіть без професійних навичок результат виглядає гідно, а в разі помилки крем можна стерти та нанести новий шар.

Окрім розважального аспекту, десерт отримав позитивні відгуки і за свої смакові якості. У розрізі торт має полуничний шар, який додає приємної фруктової ноти.

"Він, до речі, виявився дуже смачним. Це "Своя лінія" мене дуже приємно здивувала. Сподобався і мені, і чоловіку. Він з такою невеликою кислинкою — цей полуничний конфітюр чи як полуничний шар", — ділиться враженнями жінка.

