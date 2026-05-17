Від болгарки до Плактона: мережа вибухнула мемами про Євробачення 2026

Українці жартують про виступи і порівнюють учасників конкурсу з різними персонажами

Фінал Євробачення 2026 ще не встиг охолонути після оголошення переможця, а українці вже традиційно зробили головне — перетворив конкурс на суцільний мем-фестиваль. Поки одні обговорювали вокал і політику, інші масово розносили Threads жартами про самокати на сцені, "болгарки", погляди матерів і танці, за які "мама пообіцяла 5 гривень".

Найбільше дісталося представнику Греції Akylas. Його номер користувачі миттєво розібрали на жарти. Один із найпопулярніших мемів звучав так: "Коли мама сказала, що дасть 5 гривень на морозиво, якщо станцюю перед всіма родичами".

Інший вірусний жарт про Грецію стосувався моменту, де співак їде сценою на самокаті. Українці одразу адаптували це під реалії життя під час війни: "Я під час повітряної тривоги мчу з лівого на правий берег". Судячи з кількості репостів, мем особливо "зайшов" киянам.

Не оминули гумором і перемогу Болгарії. На тлі скандалів через зв’язки співачки Dara з оточенням Філіп Кіркоров соцмережами почав ширитися саркастичний допис: "Євробачення в Болгарії буде під лозунгом "Back to USSR". А ще користувачі жартували: "Знаю, шо цьогорічне Євробачення проплатили Dnipro-M, щоб збільшити продажі болгарок, але не можу це довести".

Представниця Кіпру теж стала героїнею мемів. Її темпераментний номер користувачі супроводжували відео хлопчика, який надто емоційно танцює бальні танці, з підписом: "Я: ДЖАЛА! ДЖАЛАААААА!". Виступ Албанії українці порівняли з піснею "Сину сину, ангел мііій"". Особливо користувачам запам’ятався момент, де жіноче обличчя з величезного екрана буквально "пропалює" поглядом співака. У мережі це швидко адаптували під побутові ситуації: "Як на мене дивиться мама, коли сидячи в гостях, я потягнулася за третім бутербродом з ікрою".

Представника Литви Lion Ceccah через його яскравий образ та зачіску користувачі порівняли з Планктоном зі "Спанч Боба": "Хтось уже дайте йому рецепт крабсбургера".

Не залишився без уваги й номер Данії. Один із фрагментів пластичної хореографії швидко перетворили на мем "Я, коли тягне спину" або "Овуляція, якби була виступом".

