Кіркоров аплодує стоячи: українці розлючені через перемогу Болгарії на Євробаченні та її зв'язки з путіністами

Мережа лютує та заявляє про "місток для повернення РФ" на конкурс.

У суботу, 16 травня, в австрійському місті Відень відгримів фінал Євробачення 2026, де перемогла Болгарія та її представниця Dara з піснею Bangaranga. Проте українці, м'яко кажучи, не в захваті від такого завершення пісенного конкурсу.

А все через зв'язки переможниці з… Росією. Замість мемів про постановку чи фальшиві ноти стрічку заполонили згадки про путініста Кіркорова.

Причиною скандалу став автор конкурсної композиції — грецький продюсер та композитор Дімітріс Контопулос — друг Кіркорова. Саме він упродовж багатьох років працював разом із путіністом над номерами російських учасників Євробачення.

Зокрема, Контопулос був серед авторів і продюсерів виступів сестер Толмачових у 2014 році, а також двох конкурсних номерів Сергія Лазарєва — у 2016 та 2019 роках. Автор пісні Ані Лорак для Євробачення теж був він. Додаткове обурення викликала інформація, що навіть після початку повномасштабної війни Дімітріс продовжував відвідувати Москву.

Сестри Толмачови - переможниці дитячого конкурсу Євробачення 2006 року

Один із користувачів Threads звернув увагу на Instagram-історії композитора за жовтень 2025 року. Там був опублікований виступ Лазарєва та Кіркорова на московській Live Arena, де присутність самого Контопулоса зі сцени особисто вітав Кіркоров.

Інста-сторіс Контопулоса.

Дімітріс Контопулос, Філіп Кіркоров та Ані Лорак.

Через це частина українських користувачів сприйняла перемогу Болгарії як сигнал про можливе повернення російського впливу на конкурс. У соцмережах з’явилися десятки негативних реакцій.

"Перемога Болгарії на Євробаченні — це майже те саме, що перемога Росії";

"Готують місток для повернення (Росії-ред.)";

"Не здивуюся, якщо наступного року Росія вже братиме участь у Євробаченні";

"Перемогла Болгарія, і тепер я впевнена що наступного року там сто відсотків будують росіяни".

Окремо у Threads звертають увагу і на саму Болгарію, яку вважають однією з найбільш лояльних до росіян країн у регіоні. Українці згадують великий російський бізнес, нерухомість та багаторічні зв’язки Кіркорова з болгарським шоубізнесом.

"Спочатку генеральний директор Євробачення говорить, що можна повертати Росію у конкурс, а потім виграє Болгарія! Болгарія, де Кіркоров має вплив, де пачками відпочивають росіяни та мають багато нерухомості, де багато російського бізнеса, і повністю відсутня інфраструктура для такого конкурсу. Ну клас!!!"

Також українці згадали слова Джамали, яка раніше попереджала, що якщо Україна колись припинить участь у конкурсі, російський вплив на Євробаченні може швидко відновитися. На цьому тлі частина користувачів побачила у перемозі Болгарії тривожний символізм.

Нагадаємо, що директор Євробачення Мартін Грін сказав, що причиною відсторонення Росії від пісенного конкурсу було не лише в самій РФ, а у російському державному мовнику, який не довів незалежність від влади. Мовляв, якщо колись ці умови зміняться — двері для повернення можуть знову прочинитися.

Директор Євробачення Мартін Грін.

