Кіркоров аплодує стоячи: українці розлючені через перемогу Болгарії на Євробаченні та її зв'язки з путіністами
Мережа лютує та заявляє про "місток для повернення РФ" на конкурс.
У суботу, 16 травня, в австрійському місті Відень відгримів фінал Євробачення 2026, де перемогла Болгарія та її представниця Dara з піснею Bangaranga. Проте українці, м'яко кажучи, не в захваті від такого завершення пісенного конкурсу.
А все через зв'язки переможниці з… Росією. Замість мемів про постановку чи фальшиві ноти стрічку заполонили згадки про путініста Кіркорова.
Причиною скандалу став автор конкурсної композиції — грецький продюсер та композитор Дімітріс Контопулос — друг Кіркорова. Саме він упродовж багатьох років працював разом із путіністом над номерами російських учасників Євробачення.
Зокрема, Контопулос був серед авторів і продюсерів виступів сестер Толмачових у 2014 році, а також двох конкурсних номерів Сергія Лазарєва — у 2016 та 2019 роках. Автор пісні Ані Лорак для Євробачення теж був він. Додаткове обурення викликала інформація, що навіть після початку повномасштабної війни Дімітріс продовжував відвідувати Москву.
Один із користувачів Threads звернув увагу на Instagram-історії композитора за жовтень 2025 року. Там був опублікований виступ Лазарєва та Кіркорова на московській Live Arena, де присутність самого Контопулоса зі сцени особисто вітав Кіркоров.
Через це частина українських користувачів сприйняла перемогу Болгарії як сигнал про можливе повернення російського впливу на конкурс. У соцмережах з’явилися десятки негативних реакцій.
- "Перемога Болгарії на Євробаченні — це майже те саме, що перемога Росії";
- "Готують місток для повернення (Росії-ред.)";
- "Не здивуюся, якщо наступного року Росія вже братиме участь у Євробаченні";
- "Перемогла Болгарія, і тепер я впевнена що наступного року там сто відсотків будують росіяни".
Окремо у Threads звертають увагу і на саму Болгарію, яку вважають однією з найбільш лояльних до росіян країн у регіоні. Українці згадують великий російський бізнес, нерухомість та багаторічні зв’язки Кіркорова з болгарським шоубізнесом.
- "Спочатку генеральний директор Євробачення говорить, що можна повертати Росію у конкурс, а потім виграє Болгарія! Болгарія, де Кіркоров має вплив, де пачками відпочивають росіяни та мають багато нерухомості, де багато російського бізнеса, і повністю відсутня інфраструктура для такого конкурсу. Ну клас!!!"
Також українці згадали слова Джамали, яка раніше попереджала, що якщо Україна колись припинить участь у конкурсі, російський вплив на Євробаченні може швидко відновитися. На цьому тлі частина користувачів побачила у перемозі Болгарії тривожний символізм.
Нагадаємо, що директор Євробачення Мартін Грін сказав, що причиною відсторонення Росії від пісенного конкурсу було не лише в самій РФ, а у російському державному мовнику, який не довів незалежність від влади. Мовляв, якщо колись ці умови зміняться — двері для повернення можуть знову прочинитися.
