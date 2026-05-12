Свіже повітря Карпат замість лавки біля дому. Пенсіонерів запрошують на роботу мрії

Роботодавець не вимагає досвіду на аналогічних посадах

Пенсіонеркам пропонують роботу у Буковелі, у гірському курортному селищі в Карпатах. Відкрито вакансію покоївки у комплексі сучасних преміум-вілл Villas Fomich.

Відповідне оголошення розміщене на популярному сайті пошуку вакансій. Зарплата від 24 000 до 27 000 гривень, плюс премія та чайові. Роботодавець шукає людину, яка допомагатиме кожному гостю почуватися як удома. Досвід не обов'язковий, людину з бажанням працювати, всьому навчать.

Villas Fomich.

Обов'язки:

підтримка чистоти та порядку в готельних номерах і загальних зонах;

якісне прибирання, заміна постільної білизни й рушників;

турбота про комфорт гостей;

допомога у підтримці загального вигляду готелю на найвищому рівні.

Переваги вакансії:

Окрім пристойної прибавки до пенсії, літні люди, що мають здоров'я та бажання працювати, можуть отримати роботу в чудовому куточку Карпат. Зазначається, що у роботодавця гнучкий підхід до кандидатів, для нього важлива мотивація та бажання працювати

