Без спреїв і хімії: як наповнити дім запахом свіжої домашньої випічки

Марина Бондаренко
Цей простий трюк зможе повторити кожен. Фото Колаж "Телеграфу"

Буде пахнути, як у пекарні

Наповнити оселю затишним ароматом можна без магазинних освіжувачів — достатньо зробити ароматні декорації з кориці та яблучного пюре або спекти домашнє печиво, яке природно подарує дому приємний запах свіжої випічки.

А якщо не хочеться довго товктись з тістом, то можна заморозити печиво заздалегідь. Так можна швидко отримати запах свіжого печива, і при цьому не влаштовувати безлад на кухні, як підказали в "Going Green".

Зробіть тісто для улюбленого печива наперед — це може бути шоколадне, вівсяне або з прянощами. Сформуйте невеликі заготовки так, ніби вже збираєтесь їх пекти, викладіть на деко або дошку й поставте в морозилку. Коли вони добре замерзнуть, складіть їх у контейнер або пакет і зберігайте там. Або ще простіше — можна купити готові напівфабрикати.

Коли потрібно швидко наповнити дім ароматом, просто дістаньте тісто, викладіть на деко і відправте в духовку прямо з морозилки. Дуже скоро почне пахнути печивом, ваніллю та спеціями.

Вдома готують пиріг у духовці. Фото: згенероване ШІ

Це не тільки додає приємного запаху в оселі, а й економить ваш час і рятує від зайвого прибирання.

