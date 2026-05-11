Заміна харчовій плівці, фользі та пакетам: які є альтернативи на кухні

Нові багаторазові рішення для кухні

Харчова плівка, фольга та пластикові пакети широко використовуються на кухні, але вони створюють багато відходів, тому люди все частіше шукають багаторазові альтернативи.

Одним із популярних варіантів є обгортки з бджолиного воску. Про це написали в "FoodUnfolded".

Вони виготовляються з тканини, покритої воском, оліями та смолами. Такий матеріал легко приймає форму ємності завдяки теплу рук і створює природний захисний шар для продуктів. Їх можна використовувати повторно та зберігати в холодильнику, однак вони не підходять для гарячих страв і сирого м’яса.

Ще одна альтернатива — силіконові кришки та багаторазові пакети. Вони щільно прилягають до посуду, витримують різні температури та не вбирають запахи.

Також замість одноразових рішень використовують скляні контейнери та банки. Вони герметичні, не впливають на смак продуктів і підходять для зберігання в холодильнику та повторного використання.

Окремо виділяють контейнери з нержавіючої сталі. Вони міцні, довговічні, не вбирають запахи та можуть бути перероблені, однак не підходять для використання в мікрохвильовій печі.

