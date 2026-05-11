Забудьте про губки для миття посуду: що приходить їм на зміну

Цей кухонний предмет впливає на довкілля

Ми користуємось кухонними губками щодня, але дослідження показують: вони можуть мати непомітний негативний вплив на довкілля, про який мало хто замислюється.

Під час використання вони зношуються і "випускають" мікроскопічні пластикові частинки, які потім потрапляють у воду і далі — в природу. Саме тому дедалі більше людей звертають увагу на альтернативи без пластику, як написали в "okdiariо".

Дослідження показують: синтетичні губки під час тертя поступово руйнуються і виділяють величезну кількість дрібних волокон. Вони настільки малі, що системи очищення води не завжди можуть їх повністю затримати. У результаті частина таких частинок опиняється в річках і океанах.

Через це з’являється новий тренд — відмова від пластикових губок на користь натуральних матеріалів. У 2026 році все більше уваги приділяють простим і екологічним варіантам, які не шкодять природі.

Серед замінників називають люфу, кокосове волокно та целюлозні губки. Вони добре справляються з прибиранням, але головне — після використання розкладаються природним шляхом і не залишають шкідливих слідів.

Такі матеріали також зручні в побуті: вони швидше сохнуть, менше накопичують запахи та бактерії.

