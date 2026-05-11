Рус

Забудьте про губки для миття посуду: що приходить їм на зміну

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Натуральні матеріали стають новим трендом
Натуральні матеріали стають новим трендом. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей кухонний предмет впливає на довкілля

Ми користуємось кухонними губками щодня, але дослідження показують: вони можуть мати непомітний негативний вплив на довкілля, про який мало хто замислюється.

Під час використання вони зношуються і "випускають" мікроскопічні пластикові частинки, які потім потрапляють у воду і далі — в природу. Саме тому дедалі більше людей звертають увагу на альтернативи без пластику, як написали в "okdiariо".

Дослідження показують: синтетичні губки під час тертя поступово руйнуються і виділяють величезну кількість дрібних волокон. Вони настільки малі, що системи очищення води не завжди можуть їх повністю затримати. У результаті частина таких частинок опиняється в річках і океанах.

Через це з’являється новий тренд — відмова від пластикових губок на користь натуральних матеріалів. У 2026 році все більше уваги приділяють простим і екологічним варіантам, які не шкодять природі.

Серед замінників називають люфу, кокосове волокно та целюлозні губки. Вони добре справляються з прибиранням, але головне — після використання розкладаються природним шляхом і не залишають шкідливих слідів.

Такі матеріали також зручні в побуті: вони швидше сохнуть, менше накопичують запахи та бактерії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, навіщо кубики льоду кидають у туалет.

Теги:
#Порада #Посуд #Губка