Тостери більше не потрібні: чому втрачають популярність та який прилад їх замінює

Є набагато функціональніша техніка

Класичний тостер поступово втрачає свою роль на сучасних кухнях, а на зміну йому приходять багатофункціональні пристрої, які можуть готувати значно більше, ніж просто підсмажений хліб.

Головною альтернативою називають багатофункціональний електричний гриль 6 в 1, як написали у "TN". Він дозволяє не лише підсмажувати хліб, а й розігрівати, підрум’янювати, а також готувати м’ясо та овочі. Фактично один пристрій може замінити кілька кухонних приладів і працювати протягом усього дня, а не лише для сніданку.

Електричний гриль. Фото: PaGo

Серед ключових переваг такого гриля виділяють відсутність крихт на поверхні, можливість регулювання температури та ступеня обсмаження, а також сумісність із різними типами продуктів. Такі пристрої також розглядаються як зручне рішення для невеликих кухонь, де важливо економити простір.

Чому тостери втрачають популярність

Причиною зниження популярності класичних тостерів називають зміну підходу до кухонної техніки. Споживачі дедалі частіше обирають компактні багатофункціональні прилади, які можуть виконувати одразу кілька функцій замість одного вузькоспеціалізованого пристрою.

