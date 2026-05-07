Кінець ручного прибирання: який гаджет поступово замінює пилосос

Домашня рутина стає менш обтяжливою з цим пристроєм

Ще кілька років тому звичайний пилосос був незамінною технікою в кожному домі, але зараз ситуація стрімко змінюється. Все більше людей відмовляються від ручного прибирання на користь робот-пилососів, які працюють самі.

Чому цей пристрій витісняє класичні ручні моделі, написали в "techradar". Детальніше про основні "плюси" пояснив "Телеграф".

Все більше людей обирають такі пристрої через економію часу та зручність — робот самостійно прибирає підлогу без участі людини, поки вона займається роботою, відпочинком або іншими справами. У сучасному швидкому ритмі життя прибирання дедалі частіше сприймається як рутина, від якої хочеться максимально позбутися.

Ще один важливий фактор популярності — автоматизація побуту. Роботи-пилососи дозволяють підтримувати чистоту щодня, виконуючи регулярне прибирання без постійного контролю. Це зменшує потребу у частому використанні традиційних пилососів і робить догляд за домом більш системним і непомітним для власника.

Користувачі також відзначають практичність таких пристроїв для підтримуючого прибирання, особливо на відкритих просторах. Робот може регулярно збирати пил, шерсть тварин та дрібне сміття, тоді як ручний пилосос залишається актуальним для глибокого очищення килимів, кутів або важкодоступних місць. Проте в повсякденному житті його використовують значно рідше.

