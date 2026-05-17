Обід чи образа? Як одне діалектне слово в Україні має два різні значення

Одне й те саме слово в різних регіонах може мати різні значення або використовуватися в різних ситуаціях. Це пов’язано з особливостями діалектів і регіонального мовлення.

Одним з таких яскравих прикладів є "Тормозок".

У центральних і західних регіонах воно може вживатися в розмовному значенні для опису людини, яка повільно думає або діє, або ж як характеристика чогось несерйозного чи "не дуже кмітливого".

Натомість у східних регіонах України та в деяких сусідніх областях це слово має зовсім інше, побутове значення. Там "тормозок" — це їжа, яку беруть із собою на роботу чи навчання. Особливо відоме це слово в шахтарських регіонах, де "тормозок шахтаря" означає домашній обід, зібраний із собою на зміну, тобто "притормозити та пообідати".

