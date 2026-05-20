Майже в Польщі. Де працює та як виглядає найвіддаленіший супермаркет "АТБ" (фото і відео)

Українців зустрічають три літери, які означають "ти вдома"

Найвіддаленіший супермаркет "АТБ" працює майже на кордоні з Польщею. Його відкрили у 2020 році у місті Любомль Волинської області.

"Телеграф" розповідає про "АТБ", який першим зустрічає українців, що повертаються з Європи. Ці три букви є найточнішою ознакою, що ти врешті вдома.

"АТБ" у Любомлі розташований за адресою вул. Незалежності, 25. Перед ним у цьому приміщенні працював магазин "Центральний", а ще раніше там був міський кінотеатр. Площа супермаркету — 1 050 квадратних метрів.

"АТБ" у Любомлі. Фото: Будсервіс-Груп

Супермаркет у день відкриття. Фото: Волинські новини

До відкриття "АТБ" жителі Любомля часто робили закупи по той бік кордону, у польському супермаркеті "Бедронка", яку вони називають польським "АТБ". Відкриття справжнього "АТБ" викликало справжній ажіотаж. Люди буквально "штурмували" магазин.

Видатні "АТБ" є не лише на Волині

А у Кривому Розі "АТБ" розмістили у будівлі колишнього палацу культури. В ході "реставрації" під магазин, було зруйновано весь колишній фасад, але дещо все ж збереглося.

Як розповідав "Телеграф", "АТБ" могли б зараз працювати не у звичному нам форматі супермаркетів. Спочатку це були гастрономи, де торгували через прилавок, бо власники боялися, що якщо товари будуть у доступі, їх будуть красти.