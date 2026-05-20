"Кожен з нас президент": як Зеленський цілував Кошового та складав присягу сім років тому

У 2019 році він був шоуменом і фаворитом виборців, сьогодні — лідером країни у війні

20 травня минає сім років з інавгурації президента Володимира Зеленського. Під час неї він оголосив про розпуск Верховної Ради, звільнення голови СБУ, Генпрокурора та Міністра оборони.

"Телеграф" зібрав цікаві моменти інавгурації 2019 року та порівняв, як змінився президент за 7 років. Зауважимо, у Верховну Раду Зеленський заходив під гучні овації та оплески, натовп під парламентом скандував його прізвище, а на шляху до входу новообраний президент давав п'ять своїм прихильникам, а Євгена Кошового взагалі поцілував у лоба.

Цікаво, що Зеленський був першим президентом, якого до присяги привели жінки. Символи президентської влади вручала голова Конституційного суду Наталія Шаптала, а посвідчення президента — голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

Саме з посвідченням трапився один із випадків, які трактували як негативний знак. Воно впало з церемоніальної подушки на підлогу. Інший момент — в натовпі під Радою побачили кілька людей, що тримали прапори перевернутими. Негативно сприйняли також і те, що голова СБУ та командувач ССО не віддали честь президенту на офіційній частині.

Ще один момент, на який варто звернути увагу — промова Зеленського. Її він виголосив двома мовами — українською та російською. Зокрема, перейшов на мову країни-агресорки закликаючи повернути додому військовополонених, а також при зверненні до мешканців окупованих територій Криму та Донбасу. На що лідер "Радикальної партії" Олег Лягшко відповів із зали, що вони розуміють і українську.

Інавгурація відбувалась у понеділок, і Зеленський підколов цим депутатів, що вони готові працювати. В кінці, після репліки нині покійного спікера Андрія Парубія, що було весело, Зеленський відповів, що це тільки початок.

Як змінився Зеленський за сім років

Сім років президентства, чотири з яких триває повномасштабна війна, дались взнаки. На фото з інавгурації Володимир Зеленський — улюбленець публіки, за якого проголосували 73% виборців, усміхнений 41-річний чоловік.

Інавгурація Володимира Зеленського/ Фото: Офіс Президента

Вже за сім років ситуація інша. Зокрема, змінився зовнішньо — відпустив бороду, додалось сивого волосся.

Володимир Зеленський 16 травня 2026 року/ Фото: Офіс Президента

Володимир Зеленський 18 травня 2026 року/ Фото: Офіс Президента

Раніше "Телеграф" розповідав, що через візуальні зміни в президентові його навіть підозрювали у використанні двійників. Зокрема, цим грішить російський президент Володимир Путін.