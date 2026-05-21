Забудьте про звичайну духовку: новий пристрій змінить вигляд усієї кухні

Марина Бондаренко
На кухні з’являється нова альтернатива. Фото Колаж "Телеграфу"

Готувати з ним стане простіше

Звичні кухонні духовки поступово втрачають популярність — їм на зміну приходить сучасне рішення, яке обіцяє більше зручності, економію простору та новий рівень комфорту на кухні.

Йдеться про вбудовані духовки, які стають справжнім трендом у сучасних оселях. Про них детальніше написали в "okdiario".

Які "плюси" такої техніки

Фахівці пояснюють, що головна ідея таких приладів у тому, щоб максимально органічно вписатися в кухонний простір. Вбудована духовка монтується в меблі та розташовується врівень із шафами, створюючи акуратний і цілісний вигляд кухні. Це не лише красиво, а й практично — особливо для невеликих приміщень, де кожен сантиметр має значення.

Ще одна перевага — технології. Більшість сучасних вбудованих духовок оснащені додатковими функціями, які спрощують приготування їжі та роблять процес точнішим і комфортнішим.

Крім того, такі духовки допомагають краще організувати простір і роблять кухню більш сучасною на вигляд.

Основні типи таких пристроїв

Фахівці виокремлюють:

  • класичні моделі підходять для щоденного використання;
  • конвекційні забезпечують рівномірне приготування страв;
  • парові дозволяють готувати більш корисну їжу;
  • піролітичні мають функцію самоочищення, яка значно полегшує догляд.

