Забудьте про звичайну духовку: новий пристрій змінить вигляд усієї кухні

Звичні кухонні духовки поступово втрачають популярність — їм на зміну приходить сучасне рішення, яке обіцяє більше зручності, економію простору та новий рівень комфорту на кухні.

Йдеться про вбудовані духовки, які стають справжнім трендом у сучасних оселях. Про них детальніше написали в "okdiario".

Які "плюси" такої техніки

Фахівці пояснюють, що головна ідея таких приладів у тому, щоб максимально органічно вписатися в кухонний простір. Вбудована духовка монтується в меблі та розташовується врівень із шафами, створюючи акуратний і цілісний вигляд кухні. Це не лише красиво, а й практично — особливо для невеликих приміщень, де кожен сантиметр має значення.

Вбудована духовка.

Ще одна перевага — технології. Більшість сучасних вбудованих духовок оснащені додатковими функціями, які спрощують приготування їжі та роблять процес точнішим і комфортнішим.

Крім того, такі духовки допомагають краще організувати простір і роблять кухню більш сучасною на вигляд.

Основні типи таких пристроїв

Фахівці виокремлюють:

класичні моделі підходять для щоденного використання;

конвекційні забезпечують рівномірне приготування страв;

парові дозволяють готувати більш корисну їжу;

піролітичні мають функцію самоочищення, яка значно полегшує догляд.

